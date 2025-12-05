Uşak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı
Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Ailesiyle birlikte yaşadığı Küçükoturak köyündeki evinden akşam saatlerinde ayrılan İsmet Batın Cangil'den (16) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmaları karadan ve termal dronla havadan sürdürülüyor.
