        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 01:00 Güncelleme: 05.12.2025 - 01:00
        
        Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Ailesiyle birlikte yaşadığı Küçükoturak köyündeki evinden akşam saatlerinde ayrılan İsmet Batın Cangil'den (16) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Arama çalışmaları karadan ve termal dronla havadan sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

