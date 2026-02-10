Uşak'ta refüje çarpan panelvandaki 1 kişi yaralandı

Uşak'ta panelvanın refüje çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda seyreden M.S. (58) yönetimindeki 64 FK 171 plakalı panelvan, Bozkuş köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Panelvan, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan panelvanda yolcu A.S. (69) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.