Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        YEDAM sayesinde bağımlısı olduğu sanal kumardan kurtuldu

        MEHMET ÇALIK - Uşak'ta yaşayan 38 yaşındaki S.A, eşinin yönlendirmesiyle gittiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) aldığı destek sayesinde hayatını karartan sanal kumar bağımlılığını yaşamından çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 12:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        YEDAM sayesinde bağımlısı olduğu sanal kumardan kurtuldu

        MEHMET ÇALIK - Uşak'ta yaşayan 38 yaşındaki S.A, eşinin yönlendirmesiyle gittiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) aldığı destek sayesinde hayatını karartan sanal kumar bağımlılığını yaşamından çıkardı.

        S.A, 2018 yılında bir arkadaşı için çektiği kredinin ödenmemesi üzerine, bu borcu ödeyebilmek için sanal kumara başladı.

        Sanal kumarda kaybettikçe "kazanabilirim" düşüncesiyle oynamaya devam eden, bankalardan kredi çekerek kumar oynayan S.A, daha sonra da yakın çevresinden borç alarak süreci sürdürdü.

        S.A, 2022 yılında sanal kumar oynadığını öğrenen eşinin telkinleri ve yönlendirmesiyle YEDAM'dan destek almaya karar verdi.

        YEDAM'a giden S.A. buradaki uzmanlara süreci anlattı. Tedavi sonrası bağımlılıktan kurtularak huzurlu bir hayat yaşamaya başlayan S.A, AA muhabirine, sanal kumara küçük miktarlarla başladığını, bunun giderek arttığını söyledi.

        Kaybettikçe oynamaya devam ettiğini, kendisi için bir çöküş dönemi başladığını anlatan S.A, "Çevremi de kaybetmeye başladım. Ondan borç alıp diğerini kapamaya... Bazısını ödedim bazısını ödeyemedim. Zaten maaşım olduğu gibi gidiyordu. Eve de ekmek götüremiyordum." dedi.

        - "Buraya gelene kadar bağımlı olduğumu düşünmüyordum"

        S.A, YEDAM'a gidene kadar bağımlığı olduğunu düşünmediğini belirterek "Buraya geldiğimde hocamız bana bir kağıda borçlarımı yazdırdığında bir borç olduğunu gördüm. O an ben bağımlı olmuşum dedim. Buraya gelene kadar bağımlı olduğumu ve fazla borcum olduğunu düşünmüyordum. Ta ki buraya geldiğimde bütün borcumu, harcımı yazdığımda büyük borcum olduğunu öğrenmiş oldum." diye konuştu.


        Kumarı bırakabileceğini hiç düşünmediğini söyleyen S.A, "YEDAM ile tanıştıktan sonra kumardan kurtuldum. Huzurumu geri verdi bana. Borçlarımdan dolayı çevremi kaybetmiştim. Çevremi geri kazandım." ifadelerini kullandı.


        S.A, borçlarını ödediğini, üstelik yatırım da yaptığını vurgulayarak şöyle devam etti:


        "Kendime bir araba aldım. Bu, YEDAM sayesinde oldu. Çünkü ben buraya geldikçe rahatlıyordum, rahatlayınca da zaten kumar falan hiçbir zaman aklıma gelmedi. Bir de o düşüş süreci aklıma geldiğinde kumardan uzak durmaya çalıştım."

        Kumarın kendisine maddi ve manevi anlamda çok şey kaybettirdiğini dile getiren S.A, kumardan zengin olanı görmediğini, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor

        Benzer Haberler

        Uşak'ta iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bakan Işıkhan: Türkiye artık üzerine oyunlar oynanan değil, oyun kuran bir...
        Bakan Işıkhan: Türkiye artık üzerine oyunlar oynanan değil, oyun kuran bir...
        Bakan Işıkhan: "Türkiye olarak, sulhun ve sağ duyunun hakim olduğu bir dipl...
        Bakan Işıkhan: "Türkiye olarak, sulhun ve sağ duyunun hakim olduğu bir dipl...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Uşak'ta iftarda konuştu:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Uşak'ta iftarda konuştu:
        Bakan Işıkhan: Türkiye artık üzerine oyunlar oynanan değil, oyun kuran bir...
        Bakan Işıkhan: Türkiye artık üzerine oyunlar oynanan değil, oyun kuran bir...