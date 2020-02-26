Petrol istasyonunda mutfak tüpüne LPG doldurma aparatı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir petrol istasyonu bayisinde mutfak tüplerine LPG doldurmakta kullanılan aparat ele geçirildi.

Enerji Piyasası Denetleme Düzenleme Kurumu (EPDK) faaliyetleri kapsamında petrol istasyonlarının denetimi sırasında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında faaliyet gösteren bir petrol istasyonu bayisinde mutfak tüplerine LPG doldurmakta kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili gerekli yasal işlem başlatıldı.

Yayınlanan basın açıklamasında mutfak tüplerinde kullanılan gazda yüzde 30 propan ve yüzde 70 bütan gazı bulunduğu, LPG gazlarında ise propan gazının daha yoğun olduğu belirtildi.

Basın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: "LPG Otogaz istasyonlarında kaçak olarak doldurulan mutfak tüplerinin hava ayarlarının da yapılmaması sebebi ile bu türde yapılan dolum işlemlerinin halkımız tarafından evine bomba almakla eşdeğerdir ve çok büyük facialara davetiye çıkartmaktadır."

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