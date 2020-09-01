Gedik Piliç’in yeni lezzeti ‘Piliç Kokoreç’ beğenildi Gedik Piliç’ten lezzetli yepyeni bir ürün: Piliç Kokoreç

Kanatlı et sektöründe yeni ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük eden Gedik Piliç, yepyeni bir ürün olan ‘Piliç Kokoreci’ piyasaya sunuyor.

Kanatlı et sektöründe araştırmacı 50 mühendisi bünyesinde barındıran, ArGe Merkezi olma çalışmalarını sonuçlanmak üzere yeni ürün proses ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi için sektöre öncülük eden Gedik Piliç, ‘Yemediğimiz Ürünü Üretmeyiz’ sloganıyla bir ürün olan ‘Piliç Kokoreci’ sofralarla buluşturmaya hazırlanıyor. Birçok ulusal markete, alışılmışın dışında yepyeni bir lezzet getiren Gedik Piliç, Türk yemek kültürü arasında önemli bir yere sahip olan kokorece yeni bir lezzet katan ürününü tüketicilerin beğenisine sunuluyor. ‘Piliç Kokoreç’, hem farklı hem doyurucu lezzetiyle özellikle pişirmesinin pratik olmasıyla da tüketicilerden tam not almayı başardı.

Üretimde yüksek kalite ve verimliliğe ilke edinen Gedik Piliç, çıtır kokoreç ürünüyle kanatlı et sektörüne farklı bir lezzet getirmiş olduk. Her öğüne yakışan kokoreç, Gedik Piliç’in diğer ürünleri gibi yüzde 100 müşteri memnuniyeti misyonunu perçinlemiş oldu.

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