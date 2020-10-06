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Uşak'ta trafik kazası; 1 ölü 4 yaralı Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İHA

Uşak'ta trafik kazası; 1 ölü 4 yaralı Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken biri ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza gece 00.00 saatlerinde Uşak'ta Eşme Ulubey karayolunda meydana geldi. İddialara göre Ö.Ö. kontrolündeki 64 EF 845 plakalı otomobille karşı tarafta seyir halinde olan Sefer Üstündağ kontrolündeki 09 HA 081 plakalı otomobille çarpıştı. İnay köyü yakınlarında meydana gelen kazaya çok sayıda sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Üstündağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken diğer araçta birisi sürücü ve birisi çocuk olmak üzere 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralı araç sürücüsü ve çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralılardan G.Ü, ve A.Ö.'nün durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza hakkında soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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