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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta katı atık sorunu konuşuldu

İHA

Uşak’ta katı atık sorunu konuşuldu

Uşak Deri Kar OSB’de katı atık sorununa çözüm amaçlı deri sanayicilerle bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Uşak Deri Karma OSB Yönetim Kurulu, bölgede meydana gelen katı atık sorununa çözüm için öncelikli olarak, deri sanayicileriyle toplantı düzenledi. Uşak Deri Karma OSB’nin konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Uşak Deri Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, Başkan Yardımcısı Uğur Karaca, yönetim kurulu üyeleri Şahin Dursun ve Ramazan Atalay, bölge yöneticileri ve sanayiciler katıldı. Burada bölgenin katı atık sorununa çözüm için hazırlanan yeni yol haritasını bölge sanayicilerine anlatan İbrahim Karahallı, sanayicilerin talep ve beklentilerini de dinledi.
Uşak Deri Karma OSB’nin günlük 350 ila 400 ton arasında katı atık ürettiği belirten Bölge Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, atık su tesisinden çıkan çamur ve diğer atıkların bertaraf edilmesi için 2015’ten bu yana yoğun bir çaba harcadıklarını ifade etti. Yurtiçi ve yurtdışında bulunan katı atık bertaraf tesislerini incelediklerini kaydeden Karahallı, katı atıkların bertarafını yakma yöntemiyle gerçekleştirmeye karar verdiklerini ve bunun sağlanması için 12 milyon Euro bütçeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Bölgenin yaklaşık 100 milyon TL’ye varan maliyeti karşılayacak gücünün olmadığını ifade eden Karahallı, Haziran 2020’de arıtma çamurları ve biyokütle sınıfına giren sanayi atıklarının bertarafı için ZNP Biyokütle Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapişletdevret modeliyle sözleme yaptıklarını ve halen yapım aşamasında olan tesisin Haziran 2021 itibariyle faaliyete başlayacağına değindi.
Ayrıca biyokütle sınıfına girmeyen, yakma tesisinde yakılamayacak olan sanayi atıklarının bertarafı için de, Uşak Çevre Birliği ve Uşak Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile üçlü protokol imzaladıklarını belirten Karahallı, “Uşak Yenilenebilir Enerji şirketi, yağı çıkarılmamış etleme atıklarının ve ham deri budama atıklarının verilmesi koşulu ile sanayi atıklarını ayrıştırarak bertaraf etmeyi kabul etti. Amacımız bölgemizin üretime devamı için yaşadığımız bu temel sorunları çözmektir. Bölge yönetimi olarak katı atıkların bertarafı için sanayicimizle işbirliği içinde hareket edeceğiz” dedi. Öte yandan Karahallı, atıkların ne şekilde toplanacağına dair bilgiler verirken bölgede ki atık sahasını en geç bir iki ay içinde kapatmak zorunda olduklarını belirtti. Ayrıca önümüzdeki günlerde bölge içindeki plastik, tekstil ve yün sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarla da, ayrı ayrı bilgilendirme toplantıları yapılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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