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Uşak Üniversitesi ile Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında eğitim ve spor protokolü imzalandı

İHA

Uşak Üniversitesi ile Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında eğitim ve spor protokolü imzalandı

Uşak Üniversitesi ile Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında eğitim ve spor alanlarında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol imzasından sonra konuşan Rektör Savaş, yapılan protokol ile üniversitenin spor tesislerini ortak kullanıma açıldığını belirtti.
Uşak Üniversitesi’nde Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can katıldı. Protokol imzalarının ardından konuşan Rektör Savaş, yapılan protokol anlaşması ile üniversitenin spor tesislerini ortak kullanıma açıldı müjdesini verdi. Savaş, yapılan anlaşmanın Uşak’a hayırlı olmasını dileyerek, “Bu protokolle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün gençlik ve spor hizmetlerinin verimliliğini ve etkinliğini yaygınlaştırmak, personelinin yetkinliğini artırmak, Uşak ilinde sporun her yönlü gelişimine destek olmak üzere, Üniversitemizin sahip olduğu akademik imkanlardan istifade etmelerini ve üniversitemizin sahip olduğu spor tesislerinin birlikte ortak kullanılmasını sağlıyoruz” dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce öğrencilere verilecek teorik ve uygulamaları eğitimlerin üniversite tesislerinde olacağını belirten Savaş, gönüllü antrenör desteği sağlayacaklarını da belirtti. Savaş konuşmasını “Gençlik ve spor hizmetlerinin yaygınlaşması ve geliştirilmesi için, İl Müdürlüğümüzce düzenlenecek eğitim, kurs, seminer, çalıştay, konferans çalışmalarına Spor Bilimleri Fakültemiz akademik destek sağlayacak. Üniversiteşehir bütünleşmesi adına yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bir kez daha protokolün Uşak’a hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde sonlandırdı.

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