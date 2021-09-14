HDP Genel Merkezine yürüyen baba, kızına örgütün elinden kaçıp kurtulma çağrısı yaptı

HDP İzmir il binasında 742 gün evlat nöbeti tuttuktan sonra İzmir’den Ankara’ya yürüyüşe geçen baba Mehmet Laçin, HDP’ye verilen hazine yardımının kesilmesini, kızının ise kaçıp polis veya askerlere teslim olmasını istedi.

İzmir’de terör örgütü PKK’nın dağa kaçırdığı kızı G.L. için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan baba Mehmet Laçin, 742 gün HDP il binaları önünde nöbet tutmasının ardından dün öğlen saatlerinde İzmir’den Ankara’ya “Ümit Yürüyüşü” olarak adlandırdığı yürüyüşe geçti. Sabah saatlerinde Uşak’ta olan baba Laçin, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda açıklamalarda bulundu. Laçin, Diyarbakır’da nöbet tutan bir annenin 4 gün süren nöbetinin ardından evladına kavuşmasından ümit olduğunu fark etmesiyle bu yürüyüş eylemine çıktığını belirterek kızının HDP tuzağından kurtulmadan evinde rahat oturamayacağını belirtti. Laçin, “Bir yürekli anne HDP Diyarbakır İl Binası’nın önünde oturmuş, ‘Oğlum 4 gündür kayıptır, oğlum sizdedir’ diyerek onların inkar etmesine rağmen o yürekli anne o kapıdan kalkmadı. 4 gün kalkmadı, gece gündüz kalkmadı ve o çocuğu dağa göndermeden HDP o binadan çıkardı ve o anne oğlunu aldı. Bunun üzerine ben bir karar verdim. ‘Demek ki ümit var, çare var’ dedim. O ümidi gerçekleştirmek için mücadele gerekiyor derken ben Diyarbakır’a doğru yola çıktım ve orada da belli bir süre evlat nöbeti tuttum. Ankara HDP Genel Merkez Binası önünde kamp kurup, kızıma kavuşana kadar, evladımı HDP’nin tuzağından kurtarana kadar evime gelip de rahat oturamam, yatamam. Bu karardayım” ifadelerini kullandı.



“HDP cezalandırılsın”

Hükümetten HDP’nin cezalandırılmasını isteyen baba Laçin, HDP’nin kapatıldığında karşısında muhatap bulamayacağını, bunun yerine HDP’nin devlet hazinesi yardımının kesilmesini, bu paraların ise HDP tarafından evlatları kaçırılan ve nöbet tutan ailelere verilmesini istedi. HDP’nin hazineden aldığı paralarla ayakçılarına para verdiğini, bu vesileyle de çocukları topladıklarını ve daha gönderdiklerini aktardı. Laçin, “Ben akşam televizyonu açtığımda, hükümet bugün toplandı, ‘Acaba ne karar aldı’ diye bakıyorum. Savcılığa da defalarca gittim, derdimi anlattım. Savcı, ‘Yasalar neyse biz onu uygularız’ diyor. Benim hükümete seslenişim budur, ‘HDP cezalandırılsın’ Kapatılıyor diyorlar da kapatılması bana pek mantıklı gelmiyor. Çünkü HDP kapanırsa ben muhatap da bulamam. HDP kapatılıyor, BDP açılıyor. Yıllardır bu taktiği uyguluyorlar. HDP kapatılacağına, hazineden sağlanan yardım kesilsin. Bu benim isteğimdir. HDP’ye verilen trilyonlarca hazine yardımı, yıllardır bu acı ile HDP kapılarında evlat nöbeti tutan mağdur ailelere verilsin. HDP’nin de musluğu kesilsin. Çünkü bu HDP, devletten aldığı yardım ile ayakçılarına para veriyor, çocukları topluyor ve dağa gönderiyor” şeklinde konuştu.

Kızı G.L.’ye de seslenen baba Laçin, dağdan kaçıp kurtularak, asker veya polise, devletin güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

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