Uşakspor, Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman ile deplasmanda karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Veli Özdemir ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. İdman taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

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