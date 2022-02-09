Uşak Büyükbaş Deri İşleme projesinde 2. farkındalık toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Büyükbaş Deri İşleme projesinde 2. farkındalık toplantısı yapıldı

İHA

Uşak Büyükbaş Deri İşleme projesinde 2. farkındalık toplantısı yapıldı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ‘Uşak Büyükbaş Deri İşleme’ projesinde, 2’nci farkındalık toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi.


Proje hakkında detaylı bilgi aktarmak ve Uşak’ta kurulan Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisini (UBDİT), İzmir’de bulunan ayakkabı ve saraciye üreticisi olan sanayicilere tanıtmak amacıyla gerçekleşen toplantıda, büyükbaş deriyi girdi olarak kullanan sanayiciler ile Uşak’taki büyükbaş deri üreteciler arasında iş birliği zemininin oluşturulması hedeflendi. Toplantı proje sahibi Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Bölge Müdürü, deri sektörünün önde gelen temsilcileri, ayakkabı ve saraciye sanayicilerinin üye oldukları sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantının açılışında konuşan Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, proje kapsamında deri sanayicilerine fason hizmet vermek ve büyükbaş hayvan derisi işlemek üzere, Uşak Deri Karma OSB’de 8 bin metre kare kapalı alana kurulan Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisinin (UBDİT) bu ay içinde faaliyete geçmesinin planlandığını belirtti. Bu tesis sayesinde deri sektörünün ürün yelpazesine, talebi giderek artan ayakkabı, çanta, kemer gibi zorunlu ihtiyaç maddelerinin üretiminde kullanılan büyükbaş derinin ekleneceğini kaydeden Karahallı, bu yolla deri sanayicilerinin üretim, istihdam ve rekabet gücünün artacağını söyledi. Karahallı, proje sayesinde sanayicilerinin yurt içi ve yurt dışında yeni pazarlara deri satma imkanı bularak, üretim ve gelirlerini artırma ve işlerini geliştirme şansı elde edeceklerinin önemini vurguladı.

“Uşak Büyükbaş Deri İşleme” projesinin detayları hakkında bilgi veren Başkan İbrahim Karahallı, “Uşak Büyükbaş Deri İşleme Projesi, Türkiye ve dünyada küçükbaş deri işletmede uzmanlığını kanıtlamış olan Uşak deri sanayicilerinin, kazandıkları deneyim ile büyükbaş deri işletmede de başarılı olacakları inancı ile hayata geçirilmiştir. Projenin Nihai Faydalanıcısı, Uşak Deri (Karma) OSB, proje ortağı ise Zafer Kalkınma Ajansı’dır. Küçükbaş deri sektörünün sürekli kan kaybettiği, talebin gerilediği, fiyatların düştüğü gerçeğinden yola çıkılarak, deri sektörünü yeniden canlandırmak ve deri sanayicilerini büyükbaş deri işlemeye özendirmek amacıyla, bu proje kapsamında, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde, ortak kullanım tesisi özelliğine sahip olan Büyükbaş Deri İşleme Tesisi (UBDİT) kurulmuştur. 20 ton/gün ve 800 büyükbaş kapasiteye sahip olan, Şubat 2022’de faaliyete geçmesi planlanan UBDİT, uzun yıllar küçükbaş deri işleyen sanayicileri büyükbaş deri işlemeye özendirmek amacıyla hayata geçirilecektir. Tesisin tüm makineleri tedarik edilmiş olup kurulumlar yapılmıştır.

Proje kapsamında deri sanayicileri ve çalışanlarına yönelik çeşitli eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilmiş olup, deri sanayicilerinin birlikte hareket etmelerini sağlamak üzere, deri kümesi kuruluş çalışmaları da devam etmektedir. Deri sektörü sanayicileri arasında gerçekleşecek olan ikili iş birlikleri ve ağ oluşturma günleri ile projenin hedeflenen etkinliğinin artması planlanmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşakspor'dan son dakikada 4 transfer geldi
YEREL HABERLER Uşakspor'dan son dakikada 4 transfer geldi
Ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Ahşap ev alevlere teslim oldu
Uşak’ta okullara kar tatili
YEREL HABERLER Uşak’ta okullara kar tatili
Ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Ahşap ev alevlere teslim oldu
Başkan Çakın gençlere müjdeyi doğa yürüyüşünde verdi Başkan Mehmet Çakın; “Online sınav modülü PAKODEMY yeniden gençlerle buluşacak”
YEREL HABERLER Başkan Çakın gençlere müjdeyi doğa yürüyüşünde ...
'Yılan bebek' Gökdeniz 1 yaşında
YEREL HABERLER 'Yılan bebek' Gökdeniz 1 yaşında
Uşak’ta vaka sayıları yüzde 100’e yakın arttı
YEREL HABERLER Uşak’ta vaka sayıları yüzde 100’e yakın arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.