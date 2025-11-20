Uşak otomobil ile kepçe çarpıştı; baba öldü, oğlu yaralandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kepçeye arkadan çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı
Uşak'ta Kula-Eşme karayolunda ilerleyen Ö.Ç. yönetimindeki otomobil, Kıranköy köyü yakınlarında aynı istikamette ilerleyen O.Ö.K. idaresindeki kepçeye arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki babası Galip Ç. ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baba Galip Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kepçe sürücüsü gözaltına alındı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.