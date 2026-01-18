Habertürk
        Uşak'ta çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek ölü bulundu

        Yeni doğmuş bebek ölü bulundu

        Uşak'ta çöp konteynerinde poşetin içinde yeni doğmuş bebek ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 00:50 Güncelleme: 18.01.2026 - 00:50
        Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çöp konteynerine cansız bebek bedeni atıldığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polislerce yapılan incelemede, bir poşetin içinde yeni doğduğu belirlenen cansız erkek bebek bedeni bulundu.

        Olay yerindeki incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin annesinin S.D. (17) olduğu belirlendi.

        Hakkında gözaltı kararı çıkarılan S.D. doğuma bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Bebeğin babası olduğu öne sürülen M.A.Y. de (17) polislerce gözaltına alındı.

        Evlilik dışı birliktelikten doğan bebeğin otopsisinde ilk bulgulara göre erken doğumla bugün dünyaya geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

        Fotoğraf: AA

