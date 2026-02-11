Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7'si çocuk 11 kişi hastaneye kaldırıldı

10 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 10 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan komisyon raporu açıklaması: İlk raporlara baktığımız zaman partilerin arasında çok kolay uzlaşılacak bir zemin görünmüyor. Bu toplantılarla uzlaşılacak konular tespit edildi ve aşağı yukarı ana çerçeve ortaya çıkarılmış oldu* ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Cumhuriyetçi Massie ve Demokrat Khanna, Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi ve belgelerde adı gizlenen 6 kişinin "suçla ilişkilendirilebileceğini" ifade etti* ABD'de başladı... ChatGPT'de ücretsiz kullanıcılar artık sponsorlu içerik görecek* TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere destek çağrısı: Türk futbolunu aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türk futbol ailesinin paydaşlarını geçiş döneminde hakem kardeşlerimize daha fazla desteğe davet ediyoruz* SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen programı "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"ye katılan Nazan Ü. isimli kadının yüzündeki dövmeler tüm dünyada konuşuldu