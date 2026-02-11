Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7'si çocuk 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Uşak'ta aynı mahallede yaşayan ve akşam yemeğini birlikte yiyen 7'si çocuk 11 kişi, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan komşuların sağlık durumlarının takip ediliyor
Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7'si çocuk 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.
11 KİŞİ YEMEĞİN ARDINDAN HALSİZLEŞTİ
AA'daki habere göre olay; Uşak'ta meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan B.E. (34), B.E. (36), E.K. (19), S.Y. (24), S.K. (17), C.K. (13), A.Y. (2), M.Ç.K. (9), M.K. (5), K.Y. (4) ve G.Y. (5) de akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.
GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE TEDAVİYE ALINDILAR
Haber verilmesi üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
KOMŞU OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
Tedavi altına alınanların komşu oldukları ve akşam yemeğini birlikte yedikleri öğrenildi.