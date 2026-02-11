Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7'si çocuk 11 kişi hastaneye kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7'si çocuk 11 kişi hastaneye kaldırıldı

        Uşak'ta aynı mahallede yaşayan ve akşam yemeğini birlikte yiyen 7'si çocuk 11 kişi, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan komşuların sağlık durumlarının takip ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 09:27 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:27
        Zehirlenme iddiası: 7'si çocuk 11 kişi tedavide
        Sesli Dinle
        Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7'si çocuk 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        11 KİŞİ YEMEĞİN ARDINDAN HALSİZLEŞTİ

        AA'daki habere göre olay; Uşak'ta meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan B.E. (34), B.E. (36), E.K. (19), S.Y. (24), S.K. (17), C.K. (13), A.Y. (2), M.Ç.K. (9), M.K. (5), K.Y. (4) ve G.Y. (5) de akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

        GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE TEDAVİYE ALINDILAR

        Haber verilmesi üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        KOMŞU OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

        Tedavi altına alınanların komşu oldukları ve akşam yemeğini birlikte yedikleri öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 10 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan komisyon raporu açıklaması: İlk raporlara ...
        #Son dakika haberler
        #uşak
