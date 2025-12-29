Habertürk
        Uşak'ta midesinden 1 kilogram uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı

        Uşak'ta midesinden 1 kilogram uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı

        Uşak'ta midesinden 1 kilo 116 gram metamfetamin çıkan İran uyruklu şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 00:43 Güncelleme: 29.12.2025 - 00:43
        Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

        AA'nın haberine göre; adreste yapılan aramada, kapsülün içerisinde metamfetamin ele geçirildi, İran uyruklu A.S.Z. gözaltına alındı.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen zanlının röntgen ve tomografi çekiminde midesinde ve bağırsaklarında kapsüllerden olduğu belirlendi.

        A.S.Z'nin yuttuğu kapsüllerden toplamda 1 kilo 116 gram metamfetamin çıkartıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

