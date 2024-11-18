Uşak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Uşak-Afyonkarahisar karayolunda D.Ö. (25) yönetimindeki otomobil, Çiftlik Kavşağı'nda F.K. (57) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücülerle, otomobildeki Y.O. (46) ve hafif ticari araçtaki İ.K. (58), Z.K. (47), Bedia Bozoba (72) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bozoba, ambulansta yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.