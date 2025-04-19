Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
Uşak'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti
Ankara-Uşak kara yolunda O.U. (53) yönetimindeki otomobil, Dikilitaş Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Azman'a (59) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Azman, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.