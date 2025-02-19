Uşak'ta TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Uşak'ta seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak-İzmir karayolunda seyreden Hakkı Şahin (29) idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen Z.T'nin (44) kullandığı TIR'ın Uşak Lisesi yakınlarında bir iş yerine dönüş yaptığı esnada dorsesine arkadan çarptı.

DEMİR YIĞININA DÖNEN OTOMOBİLDE ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan incelemede otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

TIR sürücüsü Z.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.