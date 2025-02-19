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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Uşak'ta TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

        Uşak'ta seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 06:36 Güncelleme: 19.02.2025 - 07:00
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        TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
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        Uşak'ta seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Uşak-İzmir karayolunda seyreden Hakkı Şahin (29) idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen Z.T'nin (44) kullandığı TIR'ın Uşak Lisesi yakınlarında bir iş yerine dönüş yaptığı esnada dorsesine arkadan çarptı.

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        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan incelemede otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        TIR sürücüsü Z.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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