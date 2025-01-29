Uşak'ta yanan otomobilde cansız beden bulundu
Uşak'ta yol kenarında alev alev yanan otomobil, kısa sürede küle döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kullanılamaz hale gelen otomobilde bir kişinin yanmış cansız bedeni bulundu
Uşak'ta Atatürk Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde yol kenarında bir otomobilin yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANMIŞ CANSIZ BEDEN BULUNDU
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. AA'nın haberine göre; ekipler, kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde bir kişinin yanmış cansız bedenini buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cansız beden, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otomobilin plakasının ve cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.