Kemalöz Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi 9. Site Sokak'ta, E.C.K. (27), H.S. (25) ve A.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI Kavgaya dönüşen olayda, E.C.K. tabancayla, H.S. tüfekle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR Yaralılardan E.C.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, H.S. ise özel bir hastanede tedavi altına alındı. E.C.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI Olayın ardından kaçan A.Ü'nün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Öte yandan olay anı bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga anı, silahla ateş açılması ve çevredekilerin kaçışması yer alıyor. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.