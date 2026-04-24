        Üsküdar Devlet Hastanesi'ndeki 2 doktora "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebi

        Üsküdar Devlet Hastanesi'ndeki 2 doktora "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebi

        Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktorun hastalardan ameliyat için usulsüz para talep ettiği ortaya çıktı. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan doktorlar hakkında rüşvet suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 15:12 Güncelleme:
        Rüşvetçi doktorlara 12 yıl hapis istemi

        Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği tespit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan Cem Gülçin ve Gürkan Örskıran hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 doktor hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Doktorların toplam 305 bin 485 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

        USULSÜZ PARA TALEP EDİLDİ

        İHA'daki habere göre; Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapan iki doktorun hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği tespit edildi.

        HASTALARDAN EK ÜCRET TALEP ETTİLER

        Edinilen bilgilere göre, Cem Gülçin ve Gürkan Örskıran isimli doktorların muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret istedikleri belirlendi.

        GÖZALTINA ALINDILAR

        Şüpheliler, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Doktorların para istediği bazı hastaların ücretleri kabul etmediği ve bunun üzerine CİMER'e bildirerek doktorları şikayet ettiği, hastanede ise bazı yetkililerin durumu emniyete bildirdiği öğrenildi.

        AMELİYAT İÇİN RÜŞVET ALDILAR

        Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Üroloji doktorluğu yapan 2 kişinin hastalardan ameliyat için rüşvet aldıkları belirlendi.

        Şüpheli doktor Gürkan Örskıran'ın hastalarından 20 ila 30 bin TL arası rüşvet aldığı, diğer doktor Cem Gülçin'in ise bin 200 ila bin 400 dolar arasında rüşvet aldığı tespit edildi.

        SORUŞTURMA TAMAMLANDI

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doktorlar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        2 DOKTORA HAPİS TALEBİ

        Hazırlanan iddianamede 2 doktor hakkında ayrı ayrı olmak üzere 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talep edildi.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Doktor Gürkan Örskıran savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini hastane bünyesinde yapılan ameliyatlarda dışarıdan temin edilen herhangi bir malzeme bulunmadığını ifade etti.

        'HIRSINDAN' TALEP ETTİ

        Doktor Cem Gülçin ise gözaltı sürecinde geçmişini düşündüğünde yaptığı şeyin etik ve ahlaklı olmadığını, talep ettiği parayı maddiyatının yeterli olmadığı için değil hırsından dolayı talep ettiğini belirtti.

        2 doktorun, hazırlanan iddianamede "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.

