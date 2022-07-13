Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Neden Olur ve Nasıl Geçer? Bebeklerde Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri ve Tedavisi

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Üst solunum enfeksiyonun anlaşılabilmesi için belli belirtilerin olması gerekmektedir. Çünkü bu enfeksiyon türü bebeklerin boğazlar, burnu ve sinüslerini etkiler. Bebeklerin üst solunum yolu enfeksiyonu kapması yetişkinlerden daha kolay olmaktadır. Önemli olan zamanında enfeksiyonu fark edip bir uzman doktorla görüşerek tedavinin başlatılmasıdır. Bu içeriğimizde üst solunum yolu enfeksiyonu neden olur, nasıl geçer, bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi konularını sizler için ayrıntılı bir şekilde inceledik. İşte bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonu ile ilgili merak edilenler…

Bebeklerde Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?

Bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonu neden olur diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonu özellikle bebeklerde mevsimseldir ve mevsim geçişlerinde olmaktadır. Sonbahar ve kış mevsimi üst solunum yolu enfeksiyonları açısından tehlikelidir. Havalar soğuyunca ve havadaki kirlilik artınca insanların havasız ve toplu ortamlara girmesiyle öksürme ve hapşırma yoluyla üst solunum yolu enfeksiyonu hızlı bir şekilde bulaşmaktadır. Ayrıca bebeklerin yetişkinlere göre bağışıklık sistemi daha zayıf olduğundan bu tarz enfeksiyonları kapma eğilimleri daha yüksektir.

Bebeklerde Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri

Bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri bebeklere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bebeklerin bağışıklık sistemleri ve genel yapıları ile ilişkili olarak enfeksiyon ağır ya da hafif şiddette ilerleyebilmektedir. Ancak bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri arasında en tipik ve yaygın olanlarını sizler için sıraladık;

İştahın azalması ve kilo kaybı yaşanması,

Burnun tıkanması ve burnun akması,

Geçmeyen ya da aralıklı olarak tekrar eden öksürük

Boğazda ağrı ve yutkunma güçlüne bağlı olarak ağlama

Bazı bebeklerde ateş 38 dereceye çıkabileceği gibi bazılarında yalnızca hafif bir sıcaklık değişimi hissedilmektedir.

Hissedilir düzeyde enerjinin düşmesi ve halsizlik.

Yukarıda sıralanan belirtilerin yanı sıra çoğunlukla bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonu hapşırma ve burun akıntısıyla başlamaktadır. Zamanla enfeksiyona bağlı olarak burun akıntısının renginde değişiklik olabilir. Bazı bebeklerin de ağzında enfeksiyon kokusu oluşabilir. Burnun tıkanması da üst solunum enfeksiyonunun tipik belirtilerinden biri olduğundan bebeğin uykusunu zorlaştırır ve onu huysuzlaştırır. Çoğunlukla söz konusu belirtilerin 2 ya da 3 devam ettiği sonrasında son bulduğu belirtilmektedir. Bazı bebeklerde belirtiler son bulsa bile öksürük 15-20 gün daha sürebildiğinden tedirgin olmaya gerek yoktur. Bu süreçte bol C vitamini takviyesi ve boğazın yumuşaması için ılık bitki çayları tavsiye edilebilir.

Bebeklerde Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Nasıl Geçer?

Bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonu nasıl geçer diye merak edenlere ilk olarak uzman doktorun verdiği ilaçların kullanılmasıyla geçeceğini söyleyebiliriz. Bu süreçte vücutta enfeksiyon varsa mutlaka antibiyotik kullanılması tavsiye edilmektedir. Fakat ateşin olmadığı durumlarda genellikle ateş düşürücü ve ağrı kesici şuruplarla hastalık hafifletilebilmektedir. Bunların yanı sıra eğer bebek anne sütü almaya devam ediyorsa anne sütü de üst solunum yolu enfeksiyonunun geçmesine yardımcı olmaktadır.

Bebeklerde Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Doğal Tedavi Yolları

Bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonu doğal tedavi yolları şu şekilde sıralanabilir; ılık ballı, zencefilli ıhlamur, ılık çorba çeşitleri, kuşburnu ve salep.

Bebeklerde Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Nasıl Geçer?

Bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonu nasıl geçer sorusunun en temel yanıtı antibiyotik, ağrı kesici ve ateş düşürücülerin kullanılmasıdır.