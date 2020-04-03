Usta çizer koronavirüsten öldü



Koronavirüs çizgi roman dünyasını da vurdu. Çizgileriyle birçok genç çizgi roman sanatçısına ilham veren Arjantinli yazar Juan Gimenez'in, tüm dünyayı saran Covid-19 virüsünden hayatını kaybettiği açıklandı.

77 yaşındaki usta çizerin geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan Arjantin'de yaşadığı Mendoza'ya döndükten sonra virüs belirtileri nedeniyle 22 Mart'ta hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı öğrenildi.

Marvel, DC Comics gibi birçok yayın için çizgi romanlar çizen dünyanın dört bir yanından çizerler Juan Gimenez'e sosyal medyada yayınladıkları mesajlarla veda etti.

Green Arrow'un yazarlarından Jackson Lanzing usta çizere şu sözlerle veda etti: "Covid-19 bugün bizden büyük bir ustayı aldı. Fakat Juan Gimenez ardından bir jenerasyonu etkileyen hayallerini bıraktı."