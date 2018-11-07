UTC Cajamarca - Melgar maçı heyecanı

Peru Premier Lig Clausura maçında UTC Cajamarca ile Melgar, 08 Kasım 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:30. 14 puanlı UTC Cajamarca 12. sırada bulunuyor, Melgar 29 puana sahip ve 1. sırada. UTC Cajamarca, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Melgar, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 464 kodlu maçı oynayanlar; UTC Cajamarca galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Melgar galibiyet oranı 0.00.

UTC Cajamarca son haftadaki Union Comercio müsabasında 1-0 yenildi.

Melgar ise Comerciantes Unidos karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

UTC Cajamarca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. UTC Cajamarca, kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Melgar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Melgar, 7 gol atarken 3 gol yedi.

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