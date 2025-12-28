Üvey babası Al Pacino'dan taktik alan Camila Morrone ilk başrolünü kaptı
Üvey babası Al Pacino ile ilişkisini hiç kesmeyen eski Victoria's Secret modeli Camila Morrone, oyunculuk kariyerini ondan aldığı taktiklerle ilerletti. Morrone, ilk dizi başrolünü aldı
Victoria's Secret modeli olarak ünlenen Camila Morrone, oyunculuk alanında sürdürdüğü ve üvey babası Al Pacino'nun tavsiyeleriyle ilerlettiği kariyerinde yeni bir aşamaya geçti. 28 yaşındaki Morrone, ilk başrolünü aldı.
Camila Morrone, usta oyuncu Al Pacino'dan aldığı danışmanlığın, kamera önünde duyguları ifade etme mücadelesinin üstesinden gelmesine ve 'The Night Manager' dizisinin ikinci sezonunda Tom Hiddleston'la birlikte başrolleri paylaşmasına yardımcı olduğunu söyledi.
ÜVEY BABASIYLA İLİŞKİSİNİ HİÇ KESMEDİ
Camila Morrone, annesi Lucila ile 10 yıllık ilişkisi 2018'de sona eren Al Pacino ile hâlâ yakın ilişkisini sürdürüyor. Morrone, yeni dizide rolü için Al Pacino'dan taktik aldığını, özellikle Tom Hiddleston'ın canlandırdığı Jonathan Pine karakteriyle bir otel odasında geçen gözyaşlı ve gergin bir sahnede onun tavsiyelerinden büyük ölçüde yararlandığını söyledi.
Oyunculuk kariyerinin başında Al Pacino'ya nasıl oyunculuk yapacağını veya kamera önünde nasıl ağlayacağını sorduğunu anlatan Camila Morrone, Pacino'nun; "Sadece kendin ol. Ağlamasan da sorun değil, sadece rolüne tepki ver ve her şey yolunda olacak" tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.
İLK BÜYÜK FİLMİNDE BRUCE WILLIS İLE OYNADI
1997'de Los Angeles'ta Arjantinli oyuncu anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Camila Morrone; Nicholas Cage, Angelina Jolie ve Carrie Fisher'ın da eğitim gördüğü Beverly Hills okuluna gitti. 18 yaşında uluslararası çapta modellik yapmaya başladı ve iki yıl sonra Eli Roth'un aksiyon filmi 'Death Wish'te Bruce Willis'in kızı rolüyle ilk büyük film rolünü aldı.
'The Night Manager' dizisinden önce, en dikkat çekici rolü 2023'te oynadığı 'Daisy Jones & The Six'teydi ve bu rolüyle Emmy ödülüne aday gösterildi. Bu da onu uluslararası bir yıldız haline getirecek olan 'The Night Manager' için seçmelere katılmasını sağladı.