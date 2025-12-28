Victoria's Secret modeli olarak ünlenen Camila Morrone, oyunculuk alanında sürdürdüğü ve üvey babası Al Pacino'nun tavsiyeleriyle ilerlettiği kariyerinde yeni bir aşamaya geçti. 28 yaşındaki Morrone, ilk başrolünü aldı.

Camila Morrone, usta oyuncu Al Pacino'dan aldığı danışmanlığın, kamera önünde duyguları ifade etme mücadelesinin üstesinden gelmesine ve 'The Night Manager' dizisinin ikinci sezonunda Tom Hiddleston'la birlikte başrolleri paylaşmasına yardımcı olduğunu söyledi.

ÜVEY BABASIYLA İLİŞKİSİNİ HİÇ KESMEDİ

Camila Morrone, annesi Lucila ile 10 yıllık ilişkisi 2018'de sona eren Al Pacino ile hâlâ yakın ilişkisini sürdürüyor. Morrone, yeni dizide rolü için Al Pacino'dan taktik aldığını, özellikle Tom Hiddleston'ın canlandırdığı Jonathan Pine karakteriyle bir otel odasında geçen gözyaşlı ve gergin bir sahnede onun tavsiyelerinden büyük ölçüde yararlandığını söyledi.

Oyunculuk kariyerinin başında Al Pacino'ya nasıl oyunculuk yapacağını veya kamera önünde nasıl ağlayacağını sorduğunu anlatan Camila Morrone, Pacino'nun; "Sadece kendin ol. Ağlamasan da sorun değil, sadece rolüne tepki ver ve her şey yolunda olacak" tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.