Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, olay 27 Kasım'da Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana geldi. Üvey babası Emre Salpat (28) tarafından feci şekilde darp edilen 2 yaşındaki Esma Asel Kolat, vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen jandarma ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kafatasında 2 çatlak oluştuğu belirlendi. 2 kez ağır ameliyat geçiren talihsiz çocuğun bir süre önce beyin ölümü gerçekleşti.

Esma Asel Kolat daha 2 yaşındaydı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Yoğun bakım servisinde 84 gündür tedavisi süren Esma Asel, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Günlerdir çocuğundan gelecek iyi haberi bekleyen öz babası Halil Kolat (36),aldığı ölüm haberi ile gözyaşlarına boğuldu. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üvey baba Emre Salpat, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anne F.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.