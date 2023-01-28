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UYAFA Uluslararası Palandöken Cup Futbol Turnuvası düzenlenecek

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi yani bilinen adıyla UYAFA, 25-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Erzurum’da “UYAFA Uluslararası Palandöken Cup Futbol Turnuvası” düzenliyor.

UYAFA Uluslararası Palandöken Cup Futbol Turnuvası düzenlenecek
HABERTURK.COM

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi yani bilinen adıyla UYAFA, 25-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Erzurum’da “UYAFA Uluslararası Palandöken Cup Futbol Turnuvası” düzenliyor. Turnuvaya başta yabancı ülkeler olmak üzere ilgi oldukça yoğun.

Başta Avrupa kulüpleri olmak üzere turnuvaya ilgi ve katılım talebinin yoğun olduğunu söyleyen UYAFA Başkanı Özcan Şimşek, “24 ülkeden 24 takım katılacak. Şu anda çok fazla başvuru var. Avrupa’daki partnerimiz ve takımların gelişi ve hazırlık noktasında Avrupa Türk Futbol Federasyonu(ATFF) ile bir görüşme sağlıyoruz. Katılacak takımları belirleyip Spor Bakanımız Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na buradan çıkan sonucu ileteceğiz. Son kez görüşüp katılacak takımları belirleyeceğiz. Bu projenin sahibi Gençlik ve Spor Bakanlığımız.” Şeklinde konuştu.

TURNUVAYA 24 ÜLKEDEN KULÜPLER KATILACAK

Turnuvaya U-13, yani futbol takımlarının 13 yaş ve altı grupları katılabiliyor. Fas, Kazakistan, İran, Ukrayna gibi birçok ülkeden çok sayıda takım katılma taleplerini UYAFA’ya iletti. Turnuvaya 24 ülke kulüplerinin yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile Altınordu Spor da katılacak. UYAFA ve Avrupa Türk Futbol Federasyonu hem katılım taleplerini değerlendirmek hem de turnuvadaki yol haritasına istişare etmek için İstanbul’da biraraya geldi.

AVRUPA KULÜPLERİ TURNUVADA “BEN DE VARIM” DİYOR

İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslarası Palandöken Cup Futbol Turnuvası toplantısına, UYAFA’nın iş birliği protokolü imzaladığı Avrupa Türk Futbol Federasyonu’nun Başkanı Ayhan Yıldız da katıldı.
Yıldız, Avrupa kulüplerinin turnuvaya gösterdiği ilgiden memnun olduklarını aktardı.
Yıldız “ Avrupa’dan tarama yaptık. Gerçekten çok yoğun ilgi var. Hamburg’dan başlayın Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya’dan ilgi var. Bu talepleri değerlendirmek için avrupa’nın en köklü liglerinden, Bundesliga’dan, Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika liglerindeki takımlardan yoğun talep var. Bazı başvuruları belki de eleyeceğiz ama Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde olduğu için kararı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte vereceğiz. Sonrasında gruplar belli olacak ve turnuvaya dahil olacaklar” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI PALANDÖKEN CUP MAYIS’TA ERZURUM’DA

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da destek verdiği UYAFA Uluslararası Futbol Turnuvası Palandöken CUP 25-31 Mayıs tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek. Avrupa’dan da birçok kulübün katılacağı turnuvada, takımların kıyasıya mücadele edeceği takımlar ve gruplar önümüzde günlerde belli olacak.

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