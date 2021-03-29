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Uyanış Büyük Selçuklu 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 26. son bölüm...

TRT 1'in kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, bu akşam 16. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Sevilen dizide bu akşamki bölüme Nizamülmülk ve Hasan Sabbah arasındaki çekişme damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 26. son bölüm...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 26. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 27. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sencer’in tertibi neticesinde Tekiş’in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş’e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah’ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?

Öte yandan Sabbah, Kınık Obası’na gidip Tapar ile gizlice buluşan kadının Başulu olduğunu öğrenmişti. Dolayısıyla Selçuklu Devleti’ni büyük bir karmaşaya sürükleyebilecek olan sırra da vakıf olmayı başarmıştı. Sabbah bu sırrı nasıl kullanacaktır?
Kınık Obası’nda Efruz’u tanıyacak olan Livya, Efruz ile Sabbah’ı ele verecek midir? Efruz, Sabbah ile birlikte Kınık Obası’ndan kaçmayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra; Terken, karnındaki bebeğin erkek olduğunu öğrenmiş, vakit kaybetmeden bu güzel haberle Melikşah’ı müjdelemişti. Terken doğuracak olduğu erkek bebeği kullanarak saraydaki dengeleri değiştirebilecek midir?

Diğer taraftan Selçuklu’nun takvim çalışmalarından haberdar olan Fatımi Veziri Bedrülcemali, Selçuklu’nun İslam Âlemi’nde giderek parlayan yıldızını karartmak adına Hasan Sabbah’tan bu takvimi istemişti. Bunun üzerine Sabbah’ın rasathanedeki gizli refiki Fida harekete geçmiş, Ömer Hayyam’ın kendine olan güvenini hiçe sayarak; Ömer Hayyam’ı ağır yaralamış ve takvimi kaçırmayı başarmıştı.

Çalınan takvim meselesinin açığa kavuşturulması için bizzat çalışacak olan Nizamülmülk, Fida’nın ihanetini nasıl deşifre edecektir? Nizamülmülk, bu takvim üzerinden Becrülcemali ve Sabbah’a ulaşmayı başarabilecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 27.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Uyanış Büyük Selçuklu 27. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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