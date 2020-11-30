İlk bölümü 5 Ekim 2020 pazartesi akşam saat 20.00'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yayına başladığı ilk bölümden bu yana beğeni ile izleniyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu konusu ne?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımcılığını Akli Film’in gerçekleştirdiği dizide Proje tasarımcısı olarak Emre Konuk görev alırken yaklaşık olarak 3 yıl süren senaryo çalışması ile dizinin senaristliğini Serdar Özönalan ve Emre Konuk üstlendi. Yönetmen koltuğuna ise Sedat İnci’nin oturduğu Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor diye merak edenlere vereceğimiz cevap ise İstanbul Beykoz ve Riva'da bulunan ormanlık alana kurulan filmin çekimleri bu bölgede gerçekleştiriliyor.

13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için 7,500 m2 si kapalı olan platoda saray, medrese ve kervansaray kurulurken 50 bin metrekare açık platoda da ise Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kurulan iki ayrı plato inşa edildi.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi için 60 gün hazırlık süreci yaşanırken, çekimleri 8 gün sürdü ve Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi. Bu sahnede 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı. Özellikle başroldeki oyuncular olmak üzere bütün oyunculara bir ay boyunca Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını düzenleyen Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni tarafından özel olarak aksiyon, at binme ve kılıç eğitimleri verildi.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemini anlatan, aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk izleyeceksiniz bu dizide

1.Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Devletinin temellerini atan Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Sultanlığı ilan edilerek tahta geçtiği gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Eski Türk halkından olan Kıpçaklar ve Selçuklu devleti arasında olan düşmanlık nedeni ile yeni doğan bebeğin, devletin devamlılığı için sorun çıkararak tehlike oluşturacağı düşünülerek, Melikşah için bu durum çok zor olsa da evladını bir daha görmemek ve sormamak üzere vezir olan Nizamülmülk’e teslim edecektir.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan devraldığı Büyük Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarırken, Selçuklu Devletinin büyümesiyle düşmanlarının da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmakta olduğunu görmektedir.

Doğduğu günden itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı ve hayatının sonuna kadar da tek amacının devlete hizmet olacağı ilkesi ile yetişen Ahmed Sencer, yıllarca gerek babasından gerekse de usta ellerden aldığı eğitimle idealist bir kahraman olmuş ve bu kahramanlıkları onu Sultan Melikşah’ın fedaisi konumuna getirmiştir.

Sultan Melikşah ve Ahmed Sencer bir çok tehlikelerle mücadele edip zorluklara göğüs gererken en büyük destekçileri ise Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olmuştur her zaman. Büyük Selçuklu Devletini yıkmaya ant içmiş olan Haşhaşi tarikat lideri Hasan Sabbah‘ın zalimlikleri, devlete hâkim olmak isteyen Terken’in kurduğu tehlikeli entrikalar ve bunca zorluğun ortasında amansız bir şekilde filizlenerek mücadele gerektiren Ahmed Sencer’in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk konu oluyor.