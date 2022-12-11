İstanbul'da lodos nedeniyle Caddebostan sahilinde kırmızı renkli yosunlar karaya vurdu.
AA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan lodos, İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında etkili olmaya başladı.
Fotoğraf: AA
Lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluşurken, dalgaların getirdiği kırmızı yosunlar Kadıköy'de Caddebostan sahilini kapladı.
Fotoğraf: İHA
Dalgalarla gelen yosunlar belediye ekiplerince toplanıyor.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
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