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Haberler Sağlık Uyku Felci Nedir, Neden Olur? Uyku Felci Öldürür Mü?
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Uyku felci nedir, neden olur? Uyku felci öldürür mü?

Yoğun tempolu modern yaşam, başta uyku bozuklukları olmak üzere birçok sağlık problemini beraberinde getirmektedir. Yaşamsal faaliyetlerin temel yapı taşı olan uyku, canlının hayatını idame etmesi yönünden son derece önemlidir.

Uyku Felci Nedir, Neden Olur? Uyku Felci Öldürür Mü?
HABERTURK.COM

Uyku bozukluklarının başında gelen uyku felci halk arasındaki tabiriyle karabasan, bedenin geçici olarak hareket edememesi bir nevi felç olmasıdır. Peki, uyku felci nedir, uyu felci neden olur, uyku felci öldürür mü, uyku felci nasıl önlenir, uyku felcinin zararları nelerdir, sürekli uyku felci geçirmek, uyku felci belirtileri nelerdir, uyku felci tedavisi nasıldır? İşte tüm bilinmeyen detaylarıyla birlikte uyku felci…

Uyku Felci Nedir?

Uyku felci, beynin REM uykusu sırasında tamamen uyanık bir durumda olup beden hareketsizliğinin devam etmesidir. Bu durumda kişinin bilinci tamamen açık olmasına rağmen beden fonksiyonları felç durumundadır. Kişi hareket etmek istese de bu isteğini gerçekleştiremez. İnsanların neredeyse yarısı bu deneyimi hayatlarında bir kere yaşamışlardır. Öyle ki uyku felci sebebiyle çeşitli sanrılar da baş gösterebilir. Bu sanrılar gerçekleşen olayın bazen rüya olarak algılanmasına sebebiyet verebilir. Uyku felcine genellikle korku da eşlik ettiğinden dolayı halk arasında karabasan olarak adlandırılmıştır.

Uyku Felci Neden Olur?

Uyku esnasında gördüğümüz rüyaları yapmamızı engelleyen bu kısıtlayıcı faaliyetin başlıca olası sebepleri vardır. Bunlar:

  • Uykusuzluk
  • Ruhsal Problemler
  • Madde bağımlılığı
  • Uyku öncesi karın açlığı
  • Sırtüstü yatmak
  • Fazla stres
  • Düzensiz uyku saatleri
  • Ani çevresel değişiklikler
  • Kaygı bozuklukları
  • Narkolepsi

Uyku Felci Öldürür Mü?

Tekrarlanan uyku felci elbette ki psikolojimiz üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Ancak şu ana kadar uyku felci sebebiyle herhangi bir ölüm rapor kayıtlarına geçmemiştir.

Uyku Felci Nasıl Önlenir?

Basit yöntemler uygulayarak siz de uyku felcinin önüne geçebilirsiniz.

  • Uykuya sırtüstü değil yan yatış pozisyonunda dalmayı deneyin.
  • Uyku düzenini belirli bir saat aralığında ayarlayın.
  • Altta yatan psikiyatrik sorunlar için bir psikiyatriye başvurarak ilaç takviyesi alabilirsiniz.
  • Uyku felci esnasında vücudunuzun herhangi bir yerini oynatmayı deneyin.
  • Panik yapmayın, unutmayın ki uyku felci geçici bir durumdur.

Uyku Felci Zararları

Uyku felci ciddi bir sağlık sorunu teşkil etmemektedir. Ancak süreklilik gösteren uyku felci bireyin özellikle psikolojisi üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Kişi bir süre sonra rem uykusuna dalma konusunda tedirginlik yaşayacak bu da kaygı problemlerinin baş göstermesine zemin hazırlayacaktır. Özellikle uyku felci sırasında baş gösteren sanrılar kişinin psikolojisi üzerine etki eden negatif semptomlardır. Eğer yinelenen uyku felci probleminden mustaripseniz ve psikolojik sorunlarınız baş göstermeye başlamışsa tecrübeli bir psikiyatristten yardım almanızı öneririz.

Sürekli Uyku Felci Geçirmek

Özellikle narkolepsi hastaları uyku felcini sık sık yaşamaktadır. Ani uyku atakları ile kendini belli eden narkolepsi kronik bir uyku bozukluğudur. Narkolepsi hastalarının dışında özellikle oldukça stresli ve yorgun dönemler geçiren kişilerde de uyku felci görülebilir. Bu kişinin ciddi bir hastalığa sahip olduğunun göstergesi değildir.

Uyku Felci Belirtileri

Uyku felcinin başlıca semptomu kişinin hareket edememesi ve konuşamamasıdır. Bu durum birkaç saniye daha devam edebilir. Uyku felcinin diğer belirtileri ise:

  • Herhangi bir şey tarafından aşağı çekiliyormuş hissi
  • Uyku esnasında ya da sonrasında görülen sanrılar
  • Ölecekmiş hissi
  • Nefes almada güçlük çekme
  • Aşırı terleme
  • Göğüs bölgesinde oluşan şiddetli baskı hissi
  • Uyanılan odada bir varlık varmış gibi hissetmek
  • Çığlık atarak uyanma
  • Uyku sırasında konuşma
  • Diş sıkması

Uyku Felci Tedavisi

Uyku felci zararlı olmadığından dolayı spesifik bir tedavisi yoktur. Öncelikle uyku felcinin altında yatan problemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Altta yatan psikiyatrik bir problem ise bunun için ilaç tedavisine başlanabilir. Sebep uyku yoksunluğu ise uyku saatlerini düzenleme yolunu gidilmelidir. Çoğu zaman günlük hayatta yaşanan stresli olaylardan uzak durmak da uyku felcinin önleyici bir seçenektir. Uyku felci yaşadığınız durumlarda bunun geçici bir süreç olduğunu ve herhangi bir zararı olmadığını kendinize hatırlatın.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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