Uyku felci nedir? Uyku felci neden olur? Sorusu merak konusu oldu. Bir tür uyku bozukluğu olan uyku felci, Madde bağımlısı olanlarda, uyku düzeni değişenlerde, anksiyete sorunu yaşayanlarda ve uzun süre sırt üstü uyuyanlarda sıkça görüldüğü ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte ayrıca depresyon yaşayanlar ve gün içerisinde ağır stres geçirmiş olanlar uyku felcine daha eğilimlidir.

UYKU FELCİ NASIL OLUR?

Kişinin uykuya dalması ve uyuması sırasında beyinde bazı değişimler meydana gelir ve sarmallar şeklinde bir uyku süreci yaşanır. Bu sarmallar REM uykusu ve non-REM uykusundan oluşuyor. Her birinin yaklaşık 90 dakika sürdüğünü ve her birinin bitmesinin ardından bir diğer sarmalın başladığını söyleyebiliriz. Uyku felci ise REM uykusu sırasında meydana gelir. Uyku durumunda bildiğiniz gibi kaslar felç durumundadır. Uyku felcinde beyin herhangi bir nedenle uyanır ancak kaslar felç durumunu korur. Yani kaslar uyanmaz ve bu nedenle kişi hareket edemez. Kişinin üzerine biri oturmuş gibi hissetmesinin nedeni ise kasların felç durumunda olmasıdır. Zira uyku felci yaşayan kişilerin “karabasan” olarak adlandırdıkları ve üzerlerine oturduğunu düşündükleri bir varlık yoktur. Kasların uyku durumunda olmasından kaynaklı olarak vücudun üzerinde bir ağırlık hissedilir.

(Uyku felci sadece birkaç saniye sürebildiği gibi bu süre birkaç dakikaya kadar da uzayabilir.)

UYKU FELCİ TEDAVİSİ NEDİR?

Uyku felci tedavi edilebilen bir durumdur. Genellikle REM uykusu ile non-REM uykusunun sarmalını ve döngüsünü bozmayan ve uyku sürecini düzene sokan ilaç kullanılır. Ancak bu ilaçların asla gelişigüzel alınmaması, bir doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Antidepresan kullanımı tek başına uyku felcini önlemez. İnternette bu yönde çok sayıda doğru olmayan bilgiyle karşılaşabilirsiniz. Antidepresanlar uyku felcini önleyen ilaçlar değildir. Depresyonu tedavi eden ve dolaylı yoldan depresyon kaynaklı uyku sorunlarının ortadan kalkmasını sağlayabilen ilaçlardır.

UYKU FELCİNE YAKALANMAMAK İÇİN;

*Uykuya yan yatış pozisyonunda dalmaya çalışın

*Stresli olarak uykuya dalmayın, öncesinde ılık duş ya da müzik dinlemek gibi yöntemlerle stresinizden arının

*Uyku felci durumunda vücudunuzun herhangi bir yerini oynatmaya odaklanın. Oynatabilirseniz uyku felci ortadan kalkacaktır

*Paniğe kapılmayın, uyku felci geçici bir durumdur