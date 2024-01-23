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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Uykusuz Bir Rüya, Salim' Atlas 1948'de

        'Uykusuz Bir Rüya, Salim' Atlas 1948'de

        Atlas 1948'te; Başka Sinema'nın her ay merakla beklenen seçkileri ve vizyon filmleriyle yine dopdolu bir ay sinemaseverleri bekliyor. Bu ay ayrıca Berkay Ateş'in tek kişilik tiyatro oyunu 'Uykusuz Bir Rüya, Salim' de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 20:09 Güncelleme: 23.01.2024 - 20:09
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        'Uykusuz Bir Rüya, Salim' Atlas 1948'de
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        Beyoğlu’nun kalbinde yer alan ve yenilenen dijital alt yapısı ile film festivalleri, gala, ülke sinemaları ve vizyon filmlerinin yanı sıra sahne sanatları ve konserlere de ev sahipliği yapan Atlas 1948 Sineması’nda bu ay; Başka Sinema’nın bağımsız filmleri, “Atatürk II” ve “Lohusa” gibi dikkat çeken vizyon filmleri ile Berkay Ateş’in sahnede devleştiği tek kişilik tiyatro oyunu “Uykusuz Bir Rüya, Salim” sanatseverlerle buluşacak.

        Başka Sinema seçkisinde; The Boy and The Heron (Çocuk ve Balıkçıl), Hayat, King Lear, Aniden, Old Boy, Just The Two Of Us (Narsistle Aşk), Animal Kingdom (Hayvan Krallığı) ve Io Capitano (Kaptan Benim) filmleri Ocak ayında Atlas 1948’te izlenebilecek.

        Atatürk II

        Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı “Atatürk II" filmi, Milli Mücadele sürecinde 1915-1919 arası yaşananları konu alıyor.

        Lohusa

        Gupse Özay’ın yazıp başrolünü oynadığı Lohusa, doğumdan sonraki ilk 40 gün boyunca hayata ayak uydurmaya çalışan bir anne ve babanın komik hikâyesini anlatıyor.

        Uykusuz Bir Rüya, Salim

        Ünlü oyuncu Berkay Ateş’in tek kişilik oyunu 'Uykusuz Bir Rüya, Salim' 26 Ocak 2024 tarihinde saat 20.00’de Atlas 1948’de sahnelenecek. Adana’da ailesi ile yaşarken, İstanbul’a amcasının yanına gönderilen Salim’i hikâyesinin anlatıldığı oyunun konusu ise şöyle: “Amcasının kebapçı dükkânında çalışırken, şahit oldukları Salim’i geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Çocukluğundan bu yana en çok bildiği duygu olan çaresizlikle tekrar baş başa kalan Salim’e kaderi bir oyun daha oynamıştır. Salim de izleyiciye sorar: Keşke mi daha zordur kader mi?”

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        #Atlas 1948 Sineması
        #lohusa
        #Uykusuz Bir Rüya, Salim
        #film
        #Şubat
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