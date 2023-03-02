Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı

Uykusuzluğun yüzü nasıl etkilediğini anlatan estetik cerrah Dr. Glyn Estebanez, sekiz saat dinlenmeyen kişinin cildinde neler olduğunu açıkladı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı

    Uyku eksikliği, ruh halimizden yeme alışkanlıklarımıza ve hatta görünüşümüze kadar her şeyi etkileyebilir. Daily Mail'e konuşan plastik cerrah Dr. Glyn Estebanez uykusuzluğun yüzü nasıl etkilediğini anlattı. 
  • Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı

    Sekiz saat dinlenmeyen kişinin cildinde neler olduğunu açıklayan Estebanez, "Yeterince uyumadığınızda cildinizin pH değeri dengesizleşir ve göz kapakları etrafında hafif şişlikler oluşur" dedi. 
  • Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı

    Estebanez, dinlenme eksikliğinin koyu halkalardan elastikiyet kaybına kadar yüz üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabileceğini aktardı. 
  • Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı

    1. CİLT PH'I DENGESİZLEŞİR

    Dr. Estebanez, yeterince uyunmadığında ciltteki nem seviyesinin azaldığını ve pH seviyesinin düştüğünü açıkladı ve şöyle dedi: "Cilt genellikle oldukça susuzdur. Bu durum kızarıklık ve çatlaklara yol açar ve ciltteki iyi dinlenmiş görünümle ilişkili olan ışıltıyı kaybederiz. 
  • Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı

    Cildin pH'ı nem üretimi için hayati önem taşır ve bu nedenle cildiniz ihtiyaç duyduğu hidrasyon seviyelerini üretemediğinde, sadece cildin daha kuru görünmesine neden olmakla kalmaz, aynı zamanda akne ve rosacea'yı (gül hastalığı) şiddetlendirerek kızarıklığa neden olabilir."
  • Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı

    İyi bir gece uykusu alamayanlara cilt bakım rutinini değiştirmesini öneren Dr. Estebanez, şunları söyledi: "Cildi hafif asidik bir seviyede tutacak cilt bakımı burada gerçekten yardımcı olacaktır. Cildi nemli tutar ama aynı zamanda ciltteki bakterileri de azaltır. 
  • Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı

    Eğer pH dengeniz çok alkali ise cildiniz çok pul pul ve kırmızı görünmeye başlayacaktır ancak çok asidik ise bu egzama ve akne gibi durumları daha da kötüleştirebilir."
  • Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı

    2. GÖZ ÇEVRESİNDE KOYU HALKALAR

    Göz altındaki koyu halkaların sayısız nedeni olabileceğini aktaran Dr. Estebanez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uyku eksikliği elbette önemli bir faktör olabilir. Geceleri doğru miktarda onarıcı uykuya erişemediğinizde, kan damarlarınız genişleyecektir. 
  • Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı

    Göz altındaki deri, vücudumuzun herhangi bir yerindeki deriden çok daha incedir; bu da derinin parçalanmaya, gevşemeye ve yaşlanma belirtileri göstermeye yatkın olduğu anlamına gelir.
  • Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı

    Şişliği ve koyu halkaların görünümünü azaltmak için genişlemiş kan damarları için soğuk kompresin denenmesini öneriyorum. Bununla birlikte, bazı topikal kremler de cildi nemlendirir; ancak göz altındaki kan damarlarının daralmasına neden olmazlar."
  • Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı

    3. ŞİŞMİŞ GÖZLER

    Şiş gözlerden bahsedildiğinde tipik olarak üst ve alt göz kapaklarındaki hafif bir şişlikten bahsedildiğini söyleyen Dr. Estebanez, sözlerine şöyle devam etti: "Şiş gözler uykusuzluktan kaynaklanabileceği gibi alerji, burun tıkanıklığı ve dehidrasyondan da kaynaklanabilir. Ustalıkla yapıldığında kamufle edici bir etki sağlayabilecek etkili bir çözüm olarak elmacık kemiğine dolgu denenebilir.
  • Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı

    4. CİLT ELASTİKİYETİNİ KAYBEDEBİLİR

    Dr. Estebanez'e göre, yeterince uyumamak cildin kalınlığını kaybetmesine neden olabilir. 
  • Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı

    Uykunun ilk birkaç saatinde, kolajen üretiminden ve dolayısıyla cildin elastikiyetinden sorumlu olan büyüme hormonunun nasıl salgılandığı açıkladı.
  • Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı

    Dr. Estebanez, "Eğer bu durum bozulursa, cildin gevşediğini ve kırışıklıkların genellikle beklediğimizden daha hızlı geliştiğini fark etmeye başlarız" dedi.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.