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        Haberler Dünya Uyumayı sevmeyenlere: Bu cihaz ile rüyalar kontrol edilecek ve istenirse sorunlar önden çözülecek

        Uyumayı sevmeyenlere: Bu cihaz ile rüyalar kontrol edilecek ve istenirse sorunlar önden çözülecek

        ABD'li girişim, kafa bandı cihaz ile insanlar isterlerse uyurken bile çalışabilecek veya problemlerini önden çözebilecek. Prophetic'in Halo cihazı lucid rüya görmeyi tetiklemek üzere tasarlandı. Kullanıcılar bu sayede uykuda olduğunun farkına varacak ve deneyimi kontrol edebilecek. Yaşadıkları sorunları önceden hayal gücünde canlandırarak pratik yapabilecekler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 10:35 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:35
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        İSTERSENİZ UYKU DA BİLE ÇALIŞABİLECEKSİNİZ

        Yeni cihaz Halo'nun yaratıcısı Prophetic, insanların bu şekilde lucid rüya görebileceğini ve uykularının farkına vararak, deneyimlerini kontrol edebileceğini dile getirdi.

        Prophetic, Halo ile insanların problemlerini demo pratiği yaparak çözebileceğini söylüyor. Örneğin iş yerinde vakit bulamadığınız bir problemi, lucid rüyanızda önden çözebileceksiniz. Ertesi gün işe gittiğinizde ise rüyanızı eyleme geçirmiş olacaksınız.

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        LUCID RÜYA SAYESİNDE İNSANLAR PROBLEMLERİ DEMO PRATİĞİ İLE ÖNDEN ÇÖZECEK

        Şirketin iddiasına göre insanları sınırlayacak tek şey hayal gücü olacak. Halo ile lucid rüya gören kullanıcılar, yer çekimi, enerji ve kütlenin korunumu gibi fiziksel kurallardan uzak kalacakları için problemlerini daha hızlı çözebileceği iddia ediliyor.

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        NEURALINK CİHAZINI GELİŞTİREN TASARIMCILARLA ÇALIŞILABİLİR

        Şirket bu yeni kafa bandı cihazı geliştirmek için şimdiden 1 milyon dolardan fazla para topladı ve yine iddialara göre Elon Musk'ın Neuralink cihazının tasarımcıları ile çalışacaklar.

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        Girişim sitesinin resmi web sitesinde "Bilim, matematik ve sanat alanında tarihin parlak öncülerinin isimlerinin en önemli keşiflerini lucid rüyalarına atfetmelerinin bir nedeni var" ifadeleri yer alıyor.

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        DAHA ÖNCE BÖYLE GİRİŞİMLER DENEDİ ANCAK BAŞARISIZ OLDU

        Prophetic, lucid rüya görme becerisi vaat eden ilk girişim değil ancak henüz diğer şirketlerin hiçbiri tüketicilere bu deneyimi tutarlı bir şekilde yaşatabilecek bir ürün sunamadı.

        Fortune dergisine göre Prophetic'in Halo cihazının 2025'te piyasaya sürüldüğünde 1500 ile 2 bin dolar arasında bir fiyata mal olması bekleniyor ve müşteriler bir adetini 100 dolar depozitoyla ayırtabiliyor.

        Kaynak: Independent

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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