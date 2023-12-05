Uyumayı sevmeyenlere: Bu cihaz ile rüyalar kontrol edilecek ve istenirse sorunlar önden çözülecek

Girişim sitesinin resmi web sitesinde "Bilim, matematik ve sanat alanında tarihin parlak öncülerinin isimlerinin en önemli keşiflerini lucid rüyalarına atfetmelerinin bir nedeni var" ifadeleri yer alıyor.

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DAHA ÖNCE BÖYLE GİRİŞİMLER DENEDİ ANCAK BAŞARISIZ OLDU

Prophetic, lucid rüya görme becerisi vaat eden ilk girişim değil ancak henüz diğer şirketlerin hiçbiri tüketicilere bu deneyimi tutarlı bir şekilde yaşatabilecek bir ürün sunamadı.

Fortune dergisine göre Prophetic'in Halo cihazının 2025'te piyasaya sürüldüğünde 1500 ile 2 bin dolar arasında bir fiyata mal olması bekleniyor ve müşteriler bir adetini 100 dolar depozitoyla ayırtabiliyor.

Kaynak: Independent