Uyurken bunu yaşıyorsanız dikkat! Uyku sırasında sarsılma veya düşme hissine ne sebep olur?

BEYNİNİZ KASLARINIZA MESAJ GÖNDERİR

Bir teoriye göre uykunun bu aşaması, beyninizin bunu yanlışlıkla uyanıklık olarak yorumlayabileceği kadar hafiftir; ancak aynı zamanda kaslarınızın hareket etmediğini de fark eder.