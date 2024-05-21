Uyurken bunu yaşıyorsanız dikkat! Uyku sırasında sarsılma veya düşme hissine ne sebep olur?
Uyumadan önce düşme hissi yaşadıysanız veya uyumadan önce tüm vücudunuzun seğirdiğini fark ettiyseniz bunun nedenini de merak ediyor olabilirsiniz. Bu yaygın bir olaydır ve nüfusun %70'inin bunu bir şekilde yaşayabileceği tahmin edilmektedir. Peki neden uyurken düşme hissi yaşarız? İşte cevabı!
Uyku sırasında aniden sarsılma veya düşme hissi, birçok insanın zaman zaman deneyimlediği bir fenomendir. Bu durum, genellikle uykuya dalma aşamasında ortaya çıkar ve oldukça rahatsız edici olabilir. Peki, bu hissin arkasında yatan nedenler nelerdir? İşte detaylar!
UYKU GEÇİŞLERİ ARASINDA YAŞANIYOR
Uyku sırasındaki bu istemsiz kas hareketi olgusuna uyku miyoklonusu (aynı zamanda hipnik miyoklonus da denir) denir ve bir uyku aşamasından diğerine geçerken uyku geçişleri sırasında meydana gelir.
Sonuç olarak ortaya çıkan spesifik kas hareketlerine aynı zamanda hipnagojik sıçramalar (ya da hipnik sıçramalar) da denir ve büyük olasılıkla ilk uykuya dalmaya başladığınızda ve hemen ardından gelen uykunun hafif aşamasında yaşanır.
BEYNİNİZ KASLARINIZA MESAJ GÖNDERİR
Bir teoriye göre uykunun bu aşaması, beyninizin bunu yanlışlıkla uyanıklık olarak yorumlayabileceği kadar hafiftir; ancak aynı zamanda kaslarınızın hareket etmediğini de fark eder.
Bu, beyninizin bir tür kontrol olarak kaslarınıza bir mesaj göndermesine, onları uyandırmasına veya bir koruma aracı olarak aktif tutmasına yol açar.
Nörotransmiterler salınır ve kas protein hücrelerinize bağlanarak sinir hücrelerinizden mesajı taşır. Bu bağlanma, alıcı hücrelere belirli bir şekilde hareket etme sinyali verir; özellikle bu durumda, kaslarınızı hareket ettirmek için.
Uyku bozuklukları uzmanı Dr. Mehra, "Sonuç muhtemelen kaslarınız uyarıldığında hareket etme, düşme veya sarsılma hissidir" diyor.
UYKU SIRASINDA DÜŞME HİSSİNİ NE TETİKLER?
Dr. Mehra, "Tetikleyicileri azaltmak için elinizden geleni yaptığınızdan emin olmak, genel uyku kalitenize yardımcı olmak açısından önemlidir ve bu tür uykuyu rahatsız eden hareketlerin sıklığını azaltmanıza yardımcı olabilir" diyor. Uyku sağlığınızı iyileştirmek için aşağıdakileri azaltmaya çalışabilirsiniz:
STRES
Stresli olduğunuzda zihniniz hızla çalışmaya devam edebilir ve muhtemelen geceleri ihtiyacınız olan dinlenmeyi alamayabilirsiniz. Bu, uyku döngünüzü etkileyebilir ve uykunuzun bölünme olasılığını artırabilir.
Bunlar yaşanmadan önce stres seviyenizi azaltmak için elinizden geleni yaparsanız daha dinlendirici ve besleyici bir uykuya sahip olursunuz. Ayrıca yatmadan önce iyi uyku alışkanlıkları edindiğinizden emin olun. Gerekirse uyku öncesi meditasyonu yapabilirsiniz.
KAFEİN
Çok fazla kafein tüketmenin kaslarınızın seğirmesine neden olduğu bilinmektedir. Ayrıca genel olarak uyku döngülerinizi de etkileyerek sizi uyanık tutabilir ve iyi bir gece uykusu çekmenizi engelleyebilir.
UYKU EKSİKLİĞİ
İhtiyacınız olan uykuyu alamadığınızda tüm uyku döngünüz etkilenebilir, bu da uyku miyoklonusu yaşama olasılığınızı artırabilir.
Kaynak: Cleveland Clinic