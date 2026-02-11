Uyusanız da geçmeyen yorgunluğun sebebi bakın neymiş! Bir türlü zinde hissedemiyorsanız bunlara dikkat edin!

YORGUNLUK SADECE UYKUSUZLUK DEĞİL

Yorgunluk, çoğu zaman basit bir uykusuzlukla karıştırılsa da aslında çok daha kapsamlı bir durum. Fiziksel halsizliğin yanı sıra zihinsel bulanıklık, motivasyon kaybı ve dikkat dağınıklığıyla kendini gösterebiliyor. Uzmanlara göre bu tablo, günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebiliyor.