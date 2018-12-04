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Etiler’de 21 Haziran 2009 yılında yakalanan uyuşturucu baronu İslam Yakut’un bir yıl önce cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, ‘Uyuşturucu ticareti yapmak ‘ suçundan yakalanan İslam Yakut, yargılandı. Yargılama sonucunda hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI
Silivri Kapalı Cezaevi’ne konulan Yakut, 6 yıl kapalı cezaevinde kaldı. 6 yıldan sonra yarı açık cezaevine konulan Yakut, bir yıl önce Jandarma eşliğinde üniversite sınavına girdi. Üniversiteyi kazanan Yakut, kaydını yaptırdı. Yakut, Jandarma eşliğinde sınavlara gidip gelmeye başladı.
FİRAR ETTİ
İddialara göre daha sonra haftanın bir, iki günü cezaevinden izinli çıkarak üniversiteye sabah gidip, akşam cezaevine dönmeye başladı. Ancak bir yıl önce tekrar Şişli’deki üniversiteye giden Yakut cezaevine bir daha geri dönmedi. Geri dönmeyen Yakut hakkında firar işlemi yapıldı. Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Yakut, polis tarafından aranmaya başlandı.
MÜFETTİŞLERE İFADE VERMİŞTİ
Sessiz sedasız firar ettiği ortaya çıkan Yakut, 2016 yılında FETÖ örgütü ve firari Zekeriya Öz ile ilgili Çağlayan Adliyesi’nde müfettişlere ifade vermişti.Yakut, müfettişlere verdiği ifadesinde firari Zekeriya Öz'ün 2010 yılında kendisine bir avukat yolladığını ve FETÖ'nün 2 milyon dolar para karşılığında kendisini serbest bırakacaklarını söylediğini anlattı.
Önce teklifi kabul ettiğini anlatan Yakut, ‘ Ancak daha sonra bana teklifin 3 milyon dolar olduğunu söylediler. Bende red ettim’ dedi.
İKİNCİ TEKLİF GELDİ
Yakut, müfettişlere bu olaydan sonra ikinci bir teklifin daha geldiğini söyledi. Yakut “HSYK müfettişleri benimle görüştü ve Hakim Zafer Başkurt'un (Balyoz'un FETÖ tarafından tasfiye edilen hakimi) benden serbest bırakılmam karşılığında 2 milyon dolar para istediğini bu durumun telefon görüşmesine yansıdığını belirttiler. Bu ifadeyi verirsem yine Ömer Diken tarafından tahliye edileceğimi söylediler. Kabul etmedim.” dedi. İslam Yakut’un bu ifadeleri resmi tutanaklara geçildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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