İzmir'de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 17 yaşındaki M.Ö., uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu sırada yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki köprüden aşağıya düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan genç, yardım çığlıkları atmaya başladı.

İHA'nın haberine göre devriye atan bekçiler, gencin sesini duyarak olay yerine intikal etti. Bekçilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yüksekten düşme sonucu ayağı kırılan ve başından yaralanan M.Ö. ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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