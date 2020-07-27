Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı - İSTANBUL

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Silivri, Kağıthane, Ümraniye, Fatih, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Pendik’te 21 - 23 Temmuz’da düzenlenen 3 operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, 6 kilo 900 gram Afyon sakızı, 2 kilo 386 gram metamfetamin, 19 gram eroin, 0,25 gram kokain, 78 gram bonzai, 2 gram esrar, 209 ecstaciy hap ve 7 bin 100 lira ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.