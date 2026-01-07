Habertürk
        Uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında; oyuncu Doğukan Güngör, fenomenler; Berna Aracı ile Burak Altındağ'ın da bulunduğu 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi

        Giriş: 07.01.2026 - 11:54 Güncelleme: 07.01.2026 - 12:07
        25 şüpheli adliyeye sevk edildi
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Doğukan Güngör
        Doğukan Güngör

        Şüpheliler; Doğukan Güngör, Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli, sağlık kontrollünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        Burak Altındağ
        Burak Altındağ

        Şüphelilerin, savcılıktaki ifade alma işlemleri devam ediyor.

        Berna Arıcı
        Berna Arıcı

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

