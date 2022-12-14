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Haberler Gündem 3. Sayfa Uyuşturucu tartışması ölümle bitti! Anne, evlat katili oldu... - En son haberler
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İstanbul'da anne, uyuşturucu tartışmasında oğlunu silahla öldürdü

İstanbul'da, evde arkadaşıyla uyuşturucu pazarlığı yaptığı iddia edilen Cihan Keleş ile durumu fark ederek müdahale eden annesi Memnune Keleş arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. İddiaya göre, tartışmada küfür ve hakaretler ederek bıçakla saldıran genç, annesi tarafından eşinin silahıyla göğsünden vuruldu. Ağır yaralan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Uyuşturucu tartışması ölümle bitti! Anne, evlat katili oldu... - En son haberler
İHA

İstanbul'da Memnune Keleş (50), iddiaya göre uyuşturucu tartışması sırasında kendisine bıçakla saldıran oğlu Cihan Keleş'i (27) silahla öldürdü.

Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Sarıyer ilçesi İstinye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işlettiği çiğköfte dükkanını kapatan Memnune Keleş (50), gece saatlerinde evine geldi. Kapıyı açtığında içerideki dumanı gören kadın sinirlenerek oğlu Cihan Keleş'in odasına girdi. İçeride arkadaşıyla beraber uyuşturucu pazarlığı yaptığını gören kadın, oğlunun arkadaşını evden kovdu.

BIÇAKLA ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bu duruma öfkelenen Cihan Keleş, "Benim işimi nasıl bozarsın?" diyerek iddiaya göre, annesine küfür ve hakaretler etti. Bununla da kalmayan genç, eline bıçak alarak annesinin üstüne yürüdü. Korkuyla salona geçen kadın, kocası Mustafa Keleş'e (57) polisi aramasını söyledi. O esnada salonda bulunan başka bir bıçağı eline alan kadın, yatak odasına giderek sakladı. Sakladığı yerde kocasının ruhsatlı tabancasını bulan kadın, bıçakla üstüne yürüyen oğluna ateş açtı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU, HASTANEDE ÖLDÜ

Göğsünden vurularak can havliyle evden çıkan Cihan Keleş, birkaç adım gittikten sonra yere yığıldı. Ağır yaralı Cihan Keleş, dayısının aracıyla İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KARDEŞİ KENDİSİNİ VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, evdekilerin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda kadının küçük oğlu Bayram Barış Keleş, ağabeyi Cihan Keleş'in kendisini vurduğunu söyledi.

Çelişkiler ifadeler vermesi ve tedirgin tavırlar sergilemesinden şüphelenen Sarıyer polisi, gencin olay esnasında çiğköftecide olduğunu güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. Bunun üzerine olay esnasında evde olmadığını itiraf eden Bayram Barış Keleş ve baba Mustafa Keleş, ağabeyini annesinin vurduğunu anlattı.

"TEDAVİ ETTİRMEK İÇİN UĞRAŞTIM"

Çalışmaların ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, anne Memnune Keleş'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Burada alınan ifadesinde olayı anlatan kadın, oğlunun 16 yıldır uyuşturucu madde kullandığını bu yüzden kendisini tedavi ettirmek için AMATEM'e yatırmak istediklerini ancak tedavi olmadığını bu yüzden bir süre önce Rize'ye gittiklerini ve burada kaldırdıklarını söyledi.

Memnune Keleş, olay günü gece saatlerinde iş yerinden geldiğini ve evde yoğun uyuşturucu kokusu ve duman görerek sinirlendiğini, oğlunun odasına girdiğinde arkadaşıyla uyuşturucu ticaretini yaptığını gördüğünü bu yüzden arkadaşını evden kovduğu için oğluyla arasında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Kavga esnasında oğlunun kendisine hakaret ve küfür edip bıçak çektikten sonra üstüne geldiğini bu yüzden kocasının silahını alıp oğluna ateş açtığını söylediği bilgisine ulaşıldı.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Memnune Keleş, çıkarıldığı mahkemece, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kadının emniyette herhangi bir suç kaydı bulunmazken, öldürdüğü oğlunun ise, "uyuşturucu madde kullanmak", "kasten yaralama" ve "oto hırsızlığı" suçlarından toplamda 7 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.

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