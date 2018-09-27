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Uyuşturucu tedavisi gören 15 yaş altı bağımlılar var

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nce (TUBİM) 2017 verileri kullanılarak 2018 Uyuşturucu Raporu hazırlandı. Yatarak tedavi gören uyuşturucu bağımlıları arasında 15 yaşın altında çocukların da olduğu belirtilen raporda en yüksek vaka sayısının İstanbul’a ait olduğu açıklandı

27.09.2018 - 08:59 | Güncelleme: Genel

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nce (TUBİM) 2017 verileri kullanılarak 2018 Uyuşturucu Raporu hazırlandı. Milliyet gazetesinden Bahar Atakan'ın haberine göre raporda, öne çıkan ifadeler şöyle:

57 İLDE TEDAVİ MERKEZİ: Türkiye’de uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi ayakta ve yatarak olarak sunuluyor. 2017 itibarıyla 100 tedavi merkezi bulunuyor. 45 merkezde hem ayakta hem de yatarak, 55 merkezde ise sadece ayakta tedavi yürütülüyor. 2017 sonu itibarıyla tedavi merkezlerinin toplam yatarak kapasitesi bin 26.

211 BİN BAŞVURU: Ayakta tedaviye, doğrudan kendi istekleri ve Denetimli Serbestlik Tedbiri kapsamında Adalet Bakanlığı’nca yönlendirilenler başvurdu. Alkol ve nikotin kullanım bozukluklukları dışında 2017’de sadece tedavi merkezlerine yapılan toplam ayakta tedavi başvuru sayısı 211 bin 126. Bunların 45 bin 285’i denetimli serbestlik kapsamında gelen başvurular. Ayakta tedavi görenlerin sayısı 2014’te 233 bin 892, 2015’te 181 bin 622, 2016’da 226 bin 869’du.

YATARAK TEDAVİDE DÜŞÜŞ: 45 yatarak tedavi merkezine 2017’de yapılan başvuru sayısı 12 bin 501 oldu. 2017’de tedavi merkezlerine başvuran hasta istatistikleri incelendiğinde ulaşılan kişi sayısı 11 bin 633. Yatarak tedavi başvurularında bir önceki seneye oranla yüzde 6.9’luk düşüş olduğu görüldü.

ADANA İKİNCİ SIRADA: Yatarak tedavi gören hastaların ikamet ettikleri iller incelendiğinde en yüksek vaka sayısı İstanbul’da görüldü. Tedaviye başvuranların yüzde 29.7’si İstanbul’da ikamet etti. Bu duruma İstanbul’a iç göçün fazla olması ve nüfus yoğunluğunun etkisinin yanı sıra yatak kapasitesinin görece yüksekliğinin de neden olabileceği değerlendirildi. Tedavi başvuruları 100 bin nüfusa oranlandığında il sıralama Şanlıurfa, Kırıkkale, Adana, İçel, Gaziantep, Denizli, Osmaniye, İstanbul, Bursa ve Mardin şeklinde ancak başvuru sayısına göre yatarak tedavi gören hastaların ikamet ettiği ilk 10 il şöyle: İstanbul, Adana, Gaziantep, İçel, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Denizli.

YÜZDE 95.67’Sİ ERKEK: 2017’de yatarak tedavi görenlerin cinsiyete göre dağılımları incelendiğinde, yüzde 95.67’sinin (11 bin 129) erkek, yüzde 4.33’ünün (504) kadınlardan oluştu.

İLK KULLANIM YAŞI 15-24: 2017 yatarak tedavi gören hastalar maddeyi ilk kullanım yaşı bakımından incelendiğinde, ilk kullanım yaşının 15-24 yaşları arasında yoğunlaştığı görüldü.

ESRAR VE EROİN: 2017’de 12 bin 932 eroin olayı gerçekleşti, 19 bin 359 şüpheli yakalandı, 17 bin 752 kilo eroin maddesi ele geçirildi. 2017’de olay sayısında 2016’ya göre yüzde 58.1 oranında artış gerçekleşti. Eroin olay sayılarında 2017’de yaşanan artışla birlikte şüpheli sayılarında da bir önceki yıla göre yüzde 60.1 oranında artış oldu. 2017’de 50 bin 650 esrar olayı gerçekleşti, bu olaylarda 74 bin 215 şüpheli yakalandı, 175 bin 808 kilogram esrar ele geçirildi.

CAPTAGONDA REKOR: Türkiye’de metamfetamin 2009’dan itibaren görülmeye başlandı. 2017’de 26.2 milyon adet captagon ele geçirildi.

 

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