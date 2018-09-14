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Torbayıcı kendi şifresi yaktı
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Torbacı'yı, 'cephane' ve 'mühimmat' şifresi yaktı

İstanbul Narkotik polisi, sokak satıcılarına toptan uyuşturucu madde satan 1 kişiyi gözaltına aldı. Torbacı ile sokak satıcısı polis ekiplerine yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi 'Mühimmat', uyuşturucu zulasını ise 'Cephanelik' diye şifreleyerek görüştükleri belirlendi. Şüpheli, "Yakalanmamak için kendi oluşturduğum şifreli kelimelerle konuşuyorduk, nasıl yakalandığımızı anlayamadım" dediği öğrenildi

14.09.2018 - 08:57 | Güncelleme: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sokak satıcılarına toptan uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri yaklaşık 2 aydır yaptığı takip sonrasında 7 Eylül'de şüphelinin kaldığı Fatih Derviş Ali Mahallesi'nde bulunan eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 44 yaşındaki şüpheli Mehtin K. yakalanarak gözaltına alındı. Evde arama yapan polis ekipleri satışa hazır halde yaklaşık 3 bin paket halinde toplam da 8 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN KONUŞMADAKİ ŞİFRESİNİ TESPİT ETTİ
Narkotik ekipleri, şüpheli Mehtin K.'ya yönelik yaptığı takip sırasında polis ekiplerine yakalanmamak için sokak satıcılarıyla iletişimde kullanıdığı şifreli kelimeleri tespit etti. Sokak satıcısının uyuşturucu madde almak istediği zaman şüpheli Mehtin K.'ya ulaşarak, 'Mühimmat varmı?', 'Cephane sağlam mı?', 'Cephanelik boşaldı, biraz mühimmat almam gerek' gibi şifreli kelimeler kullandığı belirlendi.

"NASIL YAKALANDIĞIMIZI ANLAYAMADIM"
DHA'nın haberine göre, Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesine başvurulan Mehtin K., "Yakalanmamak için kendi oluşturduğum şifreli kelimelerle konuşuyorduk, nasıl yakalandığımızı anlayamadım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehtin K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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