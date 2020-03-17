Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Soruları öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında okulları hafta tatil ilan etti ardından da uzaktan eğitim yapılmasına hafta boyunca karar verdi. İşte uzaktan eğitim ile ilgili detaylar...

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzaktan eğitim 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak.

EBA İLE UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Türkiye’de ilk resmi koronavirüs vakasının görülmesinin ardından dün 16 Mart’tan itibaren okullar bir hafta tatil edildi. Ardından gelen 23 Mart’ta başlayan bir haftalık süreç için de eğitimin online olarak yapılmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde aldığı önlemler kapsamında uzaktan eğitimin adresi ise internette Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve televizyonda ise TRT kanalları olacak

EBA’ya eba.gov.tr adresinin yanısıra iOS ve Android için geliştirilen mobil uygulamalarına App Store ve Google Play üzerinden erişilebilecek. Türkiye'deki tüm öğrenci ve öğretmenlerin elektronik ortamda ders içeriklerine ulaşmasını sağlamak için 2012 yılında geliştirilen EBA’da neler var? Kimler kullanabiliyor? Sisteme nasıl giriş yapılabiliyor? Tüm Türkiye’nin merak ettiği bu sorunların cevaplarını bir araya getirdik.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Fatih Projesi kapsamında online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA),tüm ders içeriklerini internet üzerinden sunuyor.

MEB bünyesindeki Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (Yeğitek) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA’ya, eba.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Platforma “Öğrenci”, “Öğretmen” veya “Veli” olarak giriş yapılabiliyor.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ SAYFASI 2020

UZAKTAN EĞİTİM HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Uzaktan eğitim EBA uygulaması ile TRT kanallarından takip edilebilecek. MEB'in açıklamasına göre, " ilk ve orta dereceli okullarımızdaki haftalık ders programı İnternet ve TRT aracılığıyla tüm ülkede ücretsiz öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte televizyon ve İnternet ders programlarıyla model ülke olmaya ülkemiz hazırdır. Senkron alt yapı hazırlıkları tamamlandı. Sorun yaşanmayacak. Tüm dersler sisteme yüklenildi."

Uzaktan eğitim EBA uygulaması ile TRT kanallarından takip edilebilecek. MEB'in açıklamasına göre, " ilk ve orta dereceli okullarımızdaki haftalık ders programı İnternet ve TRT aracılığıyla tüm ülkede ücretsiz öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte televizyon ve İnternet ders programlarıyla model ülke olmaya ülkemiz hazırdır. Senkron alt yapı hazırlıkları tamamlandı. Sorun yaşanmayacak. Tüm dersler sisteme yüklenildi."

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan'da uygulanacak ikinci ara tatilin 16-20 Mart'ta uygulanması, 23-27 Mart'ta da uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmesi yönündeki karara ilişkin paylaşımda bulundu.

Öğrencilerin bugünden itibaren evde bulunacağını, bir sonraki hafta uzaktan eğitimlerin başlayacağını belirten Selçuk, şu açıklamalarda bulundu:

"Ailelerimizin bizimle iş birliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız."