Uzaktan eğitim nedir? İlk ve ortaokullarda uzaktan eğitim nasıl olacak? Soruları dün akşamdan bu yana öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından güvenlik gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na ait anasınıfı ve kreşler olmak üzere tüm okullarda eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, 1 hafta boyunca uzaktan eğitim yapılacağını duyurdu. İşte, uzaktan eğitim hakkında detaylar...

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'de okullar 1 hafta tatil edildi ve 1 hafta da uzaktan (online) eğitim olmasına karar verildi. Bu süreçte Türkiye'deki uzaktan eğitimin adresi ise EBA olacak. EBA'ya erişimde ise internetler ücretsiz olacak.

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UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Türkiye’de ilk resmi koronavirüs vakasının görülmesinin ardından dün 16 Mart’tan itibaren okullar bir hafta tatil edildi. Ardından gelen 23 Mart’ta başlayan bir haftalık süreç için de eğitimin online olarak yapılmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde aldığı önlemler kapsamında uzaktan eğitimin adresi ise internette Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve televizyonda ise TRT kanalları olacak.

EBA’ya eba.gov.tr adresinin yanısıra iOS ve Android için geliştirilen mobil uygulamalarına App Store ve Google Play üzerinden erişilebilecek. Türkiye'deki tüm öğrenci ve öğretmenlerin elektronik ortamda ders içeriklerine ulaşmasını sağlamak için 2012 yılında geliştirilen EBA’da neler var? Kimler kullanabiliyor? Sisteme nasıl giriş yapılabiliyor? Tüm Türkiye’nin merak ettiği bu sorunların cevaplarını bir araya getirdik.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Fatih Projesi kapsamında online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA),tüm ders içeriklerini internet üzerinden sunuyor.

MEB bünyesindeki Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (Yeğitek) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA’ya, eba.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Platforma “Öğrenci”, “Öğretmen” veya “Veli” olarak giriş yapılabiliyor.