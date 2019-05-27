Olay, 20 Mayıs günü akşam saatlerinde meydana geldi. Evde oyun oynayan Özlem ve Resul Dönmez çiftinin ikiz çocukları Songül Naz ve Tuncer Efe´nin üstüne tencere içindeki kaynar süt döküldü.

İki kardeş hastaneye kaldırılırken Songül Naz´ın kollarında, Tuncer Efe´nin ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu tespit edildi. Ereğli Devlet Hastanesi´ndeki ilk müdahalenin ardından Tuncer Efe Ankara´ya, Songül Naz da Konya´ya sevk edildi. Bir hafta süren tedavinin ardından kardeşler taburcu edildi ancak Tuncer Efe´nin durumu ilk belirlemelere göre enfeksiyon kapması nedeniyle tekrar ağırlaştı. Kulu Devlet Hastanesi´ne götürülen Tuncer Efe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncer Efe'nin cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



