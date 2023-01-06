Bu tıp anlayışında teşhis oldukça bireyseldir. Her hastanın kendine özgü ortaya çıkan semptomlarına göre tedavi uygulanır.

Elbette, diğer tıbbi gerçekler de tedavinin bir parçası olarak kabul ediliyor ancak Çin'in geleneksel şifa anlayışında belirli bir sağlık sorununu iyileştirmek için tüm zihin ve vücut birlikte tedavi edilir.