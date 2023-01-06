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Üzgün hissediyorsanız karaciğeriniz alarm veriyor olabilir: İşte duygular ve ilişkili olduğu organlar

Geleneksel Çin tıbbında göre; hissettiğimiz her duygunun organlarımızda karşılığı bulunuyor. Bu yüzden Çinliler, tedaviyi fiziksel ve ruhsal olmak üzere bir bütün olarak görüyor. İşte, detaylar...

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  • Üzgün hissediyorsanız karaciğeriniz alarm veriyor olabilir: İşte duygular ve ilişkili olduğu organlar

    Geleneksel Çin tıbbında (TCM), duygular ve fiziksel sağlık birbirine paralel olarak görülüyor. 

    Örneğin; TCM teorisine göre aşırı sinirlilik ve öfke karaciğeri etkileyebilir ve adet ağrısı, baş ağrısı, yüz ve gözlerde kızarıklık, baş dönmesi ve ağız kuruluğu gibi birçok rahatsızlığa neden olabilir.
  • Üzgün hissediyorsanız karaciğeriniz alarm veriyor olabilir: İşte duygular ve ilişkili olduğu organlar

    Yani bir duygunun organlarımızda karşılığı bulunuyor. Kederli hissettiğinizde bu akciğerinizi kötü etkiliyor ya da kronik olarak üzgün hissediyorsanız bu akciğerinizdeki bir soruna işaret ediyor olabilir. 
  • Üzgün hissediyorsanız karaciğeriniz alarm veriyor olabilir: İşte duygular ve ilişkili olduğu organlar

    Bu tıp anlayışında teşhis oldukça bireyseldir. Her hastanın kendine özgü ortaya çıkan semptomlarına göre tedavi uygulanır.

    Elbette, diğer tıbbi gerçekler de tedavinin bir parçası olarak kabul ediliyor ancak Çin'in geleneksel şifa anlayışında  belirli bir sağlık sorununu iyileştirmek için tüm zihin ve vücut birlikte tedavi edilir. 
  • Üzgün hissediyorsanız karaciğeriniz alarm veriyor olabilir: İşte duygular ve ilişkili olduğu organlar

    Geleneksel Çin tıbbına göre duygular ve ilişkili olduğu organlar...
  • Üzgün hissediyorsanız karaciğeriniz alarm veriyor olabilir: İşte duygular ve ilişkili olduğu organlar

    BÖBREK

    Böbrekler, vücuttaki atıkların ve fazla sıvının dışarı çıkarılmasını sağlar.

    Böbrek; korku, endişe, güvensiz hissetmek, zayıf irade ve izole edilmenin vermiş olduğu duygularla ilgilidir. 
  • Üzgün hissediyorsanız karaciğeriniz alarm veriyor olabilir: İşte duygular ve ilişkili olduğu organlar

    KARACİĞER

    Sindirim ve besinlerin vücutta işlenmesi için çalışır.

    Karaciğer; öfke, kızgınlık, hayal kırıklığı, sinirli olmak, acı çekmekle ilgili duygularla bağlantılıdır.
  • Üzgün hissediyorsanız karaciğeriniz alarm veriyor olabilir: İşte duygular ve ilişkili olduğu organlar

    DALAK

    Dalak, vücudun bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar ve eski kan hücrelerini, bakterileri vücuttan uzaklaştırır ve kanı temizler. 

    Dalak; endişe, bir konuya fazlaca odaklanma gibi duygularla bağlantılıdır.
  • Üzgün hissediyorsanız karaciğeriniz alarm veriyor olabilir: İşte duygular ve ilişkili olduğu organlar

    AKCİĞER

    Akciğerler vücuda oksijen getirir ve karbondioksiti uzaklaştırır.

    Akciğer; keder, üzüntü ve birinden ve/veya bir yerden ayrılma ile ilgili duygularla bağlantılıdır.
  • Üzgün hissediyorsanız karaciğeriniz alarm veriyor olabilir: İşte duygular ve ilişkili olduğu organlar

    KALP

    Kalp kanı tüm vücuda pompalar. GÇT'de bu organ neşe ile bağlantılıdır.

    Kalp; coşku ve enerji eksikliği, zihinsel huzursuzluk, depresyon, uykusuzluk ve umutsuzluk ile ilgili duygularla bağlantılıdır. 

    Kaynak: Very Well Mind

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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