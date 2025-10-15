Habertürk
        Uzman çavuş uyuşturucu ile yakalandı | Son dakika haberleri

        Kars'ta uzman çavuş, uyuşturucu ile yakalandı

        Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıkamış ilçesindeki uygulamada aracında uyuşturucu madde ele geçirilen uzman çavuş tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 11:43 Güncelleme: 15.10.2025 - 11:43
        Uzman çavuş uyuşturucu ile yakalandı
        Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıkamış ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Araç sürücüsünün şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 36.33 gram metamfetamin ile 3.15 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen S.A. (36) emniyetteki işlemlerinin ardından "TCK 188 - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kars Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelesinin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi.

        #kars haberleri
        #uyuşturucu
        #Son dakika haberler
