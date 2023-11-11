Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır?

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Uzman öğretmenlik sınavı için heyecanlı başladı. 4 Ekim tarihine kadar başvurularını "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden tamamlayan adaylar Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın yapılacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır?" İşte uzman öğretmenlik sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...